Niste ni svesni: novogodišnje opasnosti vrebaju…

I pre nego što počne novogodišnje slavlje „padnu prve žrtve“ zbog nepažnje, bahatog ponašanja ili neumerenosti.

Nadležni svake godine upozoravaju na to da novogodišnje slavlje može biti i opasno, ali to izgleda ne dopire do svih, tako da uvek ima mnogo problema sa: opijanjem, prekomernom ishranom, petardama, nesavesnim vozačima…

Govorimo po ko zna koji put o opasnostima koje prete, a koje se lako mogu izbeći tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Ishrana

Tokom bilo kojih proslava (Nova godina, Božić, slave, svadbe, rođendani…) ljudi pojedu previše mesa, masnoća, slatkiša i sl, pa poremete svoj metabolizam i kasnije, u najblažem slučaju, osećaju mučninu. Lako može doći i do povraćanja ili dijareje, a osobe sa hroničnim bolestima svako preterivanje može da „izbaci“ iz ritma i ozbiljno im pogorša stanje (povišen pritisak, ubrzan rad srca, gušenje…).

Alkohol

Možemo slobodno reći da je alkohol „neprijatelj broj jedan“ tokom praznika.

Česta su opijanja, pa dolazi do trovanja alkoholom ili do povreda usled dejstva alkohola kada se poremeti pažnja, koncentracija i koordinacija.

Pijanstvo svake godine uzima svoj danak u saobraćaju, jer pijane osobe veoma često izazivaju udese sa užasnim posledicama. Iako propisi preporučuju nula promila alkohola u krvi, a dozvoljavaju 0,3 promila (samo jedno piće), pojedinci unesu dva-tri promila, što je katastrofalno, da ne pominjemo da su nedavno milicioneri opet našli vozača sa 5 promila alkohola u krvi.

Pijani vozači imaju:

lošu procenu, pa se bahato ponašaju u vožnji

slabu preglednost, pa ne primećuju opasnosti u vožnji (brzina, smanjena vidljivost, klizav put, noćni uslovi, drugi učesnici u saobraćaju…)

slabija čula – ne vide i ne čuju dobro

slabe reflekse, pa ne koče na vreme, ne smanjuju brzinu na vreme ili sporije reaguju u krivini i tako postaju prava opasnost po sebe, saputnike i druge učesnike u saobraćaju

Petarde

Petarde, rakete, raketice, prskalice, vatrometi i druga pirotehnička sredstva jesu oružje u rukama, a toga naročito maloletne osobe nisu svesne

Zato se dešavaju povrede (nažalost, i ove godine ih je već bilo) ruke, šake, očiju, ušiju i drugih delova tela. Da ne govorimo o tome da je u bolnicu dospeo dečko koji je POJEO pet petardi!

Pored toga, ovakva sredstva predstavljaju pravu opasnost po kućne ljubimce, o kojima „bacači“ petardi uglavnom ne vode računa. Naglašavamo da mnogi psi tokom novogodišnjih praznika umru od srčanog udara izazvanog praskom pirotehničkih sredstava!

Pirotehnička sredstva kriju još jednu opasnost, a to je izazivanje požara.

Podsećamo da petarde nisu dozvoljene za malu decu, pa roditelji treba da vode računa o tome da ih deca ne koriste, jer mogu ugroziti i sebe i druge.

Grejna tela

Vodite računa o grejnim telima, jer grejalice, radijatori, peći i furune, kada se nekontrolisano upotrebljavaju, lako izazivaju požar ili ugljendioksidom mogu da uguše ukućane, naročto one koji spavaju.

Umesto zaključka

Ovo je samo jedan manji broj upozorenja, pa zato vodite računa o svom zdravlju i zdravlju svojih ukućana tokom praznika, a posebno upozoravajte sve one nesavesne koji ugrožavaju i sebe i druge. Ne dopustite da vam se slavlje pretvori u horor film!