Ogledalo vaših godina: 9 delova tela koji najbrže stare

Svi naši organi tokom vremena pokazuju znakove starenja, a među prvima je naš najveći organ – koža. Ona će najpre pokazati proteklo vreme, iako će drugi delovi tela možda skrivati vaše stvarne godine, piše Healthiguide.

1. Ruke

Ako ste žena, najuočljiviji znakovi starenja će se pokazati na vašim rukama. Prema dermatološkim studijama, gubitak elastičnosti kože i volumena na zadnjoj strani ruku mogu biti uzrokovane hormonalnim promenama. Kao rezultat ovih promena, koža počinje da izgleda opušteno, a vene mogu da postanu vrlo istaknute.

Štaviše, ovi su znakovi starenja uočljiviji jer su ruke retko prekrivene, što znači da mogu nastati mrlje zbog kontinuiranog izlaganja suncu. Nešto što možete učiniti kako biste umanjili uticaj sunčeve svetlosti na kožu jest da nosite rukavice ili koristite kremu za sunčanje na rukama. Briga o rukama, njihovo neprestano vlaženje i zaštita od izlaganja suncu učiniće ih mlađima.

2. Čelo

Na čelu se najprije vide bore, pa bi upravo ono moglo biti ogledalo vaših godina. Te se bore stvaraju kada iskazujete emocije i ostavljaju tragove koji pokazuju znakove starenja. Da biste učinke bora na licu sveli na minimum, morate koristiti proizvode koji sadrže retinol jer on povećava kolagen i smanjuje bore i uklanja mrtvu kožu. Kao rezultat toga, koža na vašem licu uvek će izgledati mekše i svetlije, skrivajući znakove starenja.

3. Oči

Koža oko očiju je relativno tanka i stvara bore dok se smete ili škiljite. Lako se oštećuje, a sve zajedno rezultira preuranjenim borama na tom području.

Kako biste usporili starenje kože na tom delu tela, redovno se mažite kremama sa zaštitnim faktorom i nosite sunčane naočare koje blokiraju učinak UV zračenja.

4. Vrat

Možda ste se koncentrisali samo na sprečavanje bora na licu, a zaboravili ste na vrat, što je velika greška. Naime, i na vratu će se pokazati prvi znakovi starenja. Iako oštećenja kože možete sprečiti redovnim nanošenjem krema sa zaštitnim faktorom, to neće pomoći da se uklone svi znakovi starenja.

Kako starite na području brade i na dnu vrata će se javljati sve veći višak kože jer će ona gubiti elastičnost i volumen. Tom problemu možete doskočiti tretmanima kod dermatologa koji će vam preporučiti tretmane, kreme koje sadrže retinol i druge estetske zahvate.

5. Usta

Nakon bora na čelu i vratu, vaše godine najpre će biti vidljive oko usta. Kako koža stari, nastaju bore koje će dodatno podstaći oštećenje nastalo sunčanjem ili činjenica da pijete previše tečnosti na slamčicu ili iz flaše.

6. Grudi

Ako nosite dekoltiranu odeću, znakovi starenja će se među prvima pojaviti i na području dekoltea, naročito pod uticajem ultraljubičastog zračenja. Na grudima će se pojaviti mrlje ili gubitak pigmentacije, a primetićete i istaknutije krvne žile. Ako to želite da to izbegnete, nosite odeću koja pokriva to područje i redovno nanosite kreme sa zaštitnim faktorom. Najbolje je ako se kremom namažete pre oblačenja kako bi ostavili vreme da je koža upije, prenosi 24sata.hr.

7. Laktovi

Laktovi se sastoje uglavnom od kostiju i nemaju mišića ni masti koji bi im dali volumen. Koristite ih dok se naslanjate i na taj način su pod pritiskom, a to je razlog zbog kojeg će se tamo razviti duboke bore. Te će znakove starenja i drugi lako zanemariti. Kako biste sprečili njihovo preuranjeno nastajanje, koristite hidratantne kreme koje sadrže salicilnu kiselinu za podmlađivanje kože.

8. Kolena

Kao i kod laktova, na kolenima će se najprije razviti prvi znakovi starenja i koža će se opustiti. To je područje s puno kostiju i ligamenata, a malo mišića i masti. Zato će se koža brzo opustiti i biti prepuna bora. Problem ćete rešiti redovnim nanošenjem krema koje sadrže salicilnu kiselinu ili ureu i losionima za hidrataciju koji će zategnuti kožu i dati joj novi život.

9. Kosa

Na kosi će se najpre pokazati godine jer će izbiti sede. Svi ih imamo jer telo u srednjim godinama prestaje da proizvodi pigmentne ćelije. Nekim će se ljudima prve sede pojaviti već u tridesetima, ali najčešće je reč o naslednom stanju i to su preuranjene sede. Kod većine prve sede se javljaju u pedesetima. Postoji veza između unosa vitamin B i pojave sedih.

