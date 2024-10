Opasan trend: Generacija Z je opsednuta botoksom, stručnjaci upozoravaju da „izgledaju poput robota“

Iako bi botoks trebalo da sačuva mladost, on ubrzava proces starenja generacije Z.

Botulinum toksin, koji ima za cilj da smanji pojavu i pogoršanje finih linija i bora, čini da generacija Z izgleda starije nego što jeste, jer sve više mladih pacijenata traži preventivne tretmane poput „bebi botoksa“, piše New York Post. „Uglavnom im to nije potrebno i to je samo pravi izvor anksioznosti“, rekla je dermatolog dr Bruk Džefi. „Često pomeraju lice i ne vidimo bore, ali se oni toga plaše“, dodala je ona.

Prema Američkoj akademiji za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju lica, 2022. godine, 75 odsto plastičnih hirurga vidi povećanje broja pacijenata mlađih od 30 godina. Dok su neki lekari uzbuđeni zbog mogućnosti da će se mlađa generacija bolje brinuti o sebi, drugi tvrde da je prerano za injekcije.

„Pravo vreme za dobijanje botoksa je kada neko zaista počne da vidi slabu, fiksnu boru, što znači da može da je vidi čak i kada se lice ne miče“, objasnila je Džefi. Pošto su injekcije botoksa potrebne prilično često da bi se održala glatka koža, otprilike svakih tri do šest meseci, „to je zaista dug put kada počinjete u svojim 20-im godinama“, dodala je dr. Džefi.

„Postoji pomalo zabluda među nekim mojim pacijentima sa kojima sam razgovarala, koji samo misle da kada ubrizgaju botoks, više nikada neće morati da razmišljaju o tome“, rekla je ona. Prerano pokretanje botoksa takođe može promeniti izgled određenih crta lica i učiniti da dvadesetogodišnjaci izgledaju decenijama stariji nego što zaista jesu.

„To može promeniti oblik njihovih obrva i skoro ih učiniti starijim, jer ne mogu da izraze emocije i izgledaju gotovo robotski“, rekao je dermatolog dr. Entoni Rosi o injekcijama botoksa. „Nažalost, videli smo mnogo lošeg botoksa od neiskusnih ljudi ili ljudi koji nemaju estetsko oko“, rekao je Rosi.

Osim toga, sav taj botoks na početku bi se mogao pokazati beskorisnim s vremenom jer telo može postati otporno na efekte botoksa sa povećanom izloženošću. „Video sam to i zato sam veoma oprezan. Mogu da mislim da je više bolje, ali nije“, zaključio je Rosi, a prenosi Večernji list.

