Ovo ulje je zakon za trepavice, a nije ricinusovo

Bujne trepavice, blistave oči i savršeno oblikovane obrve na ženskom licu uvek stvaraju upečatljiv utisak. Težnja žena za dužim i gušćim trepavicama bila je podsticaj industriji lepote da formuliše serume za rast trepavica, ali, ako niste sigurni da li oni zaista deluju i kako će reagovati vaše oči na njih, bolje ih izbegavajte. Ipak, postoji jedna mešavina ulja u koju se devojke kunu, a od koje se trepavice oporavljaju i počinju da rastu.

Naime, sve što vam treba je da pomešate kokosovo ulje s esencijalnim uljem lavande ako želite duže trepavice. Dakle, to je 1⁄2 kašičica kokosovog ulja i 2 do 4 kapi esencijalnog ulja lavande. Uzmite četkicu od neke stare maskare i nanesite ovu mešavinu na trepavice, od korena do vrha, pokrivajući ih. Činite to barem tri dana sedmično.

Ipak, jako je bitno da ne zaboravite da trepavice imaju svrhu koja nema veze sa lepotom, jer one imaju zaštitnu funkciju kako u oko ne bi upadale čestice iz spoljne sredine.

