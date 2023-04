Pirinčana voda za bolje zdravlje: Lako se pravi, a ima neverovatne blagodeti za lepotu

Pirinač je jedna od najstarijih kultura u svetu. Poreklom je iz jugoistočne Azije. U Kini se uzgajala nekoliko hiljada godina pre Hrista. Po količini proizvodnje treća je najveća kultura u svetu, iza kukuruza i pšenice. Osnovna je hrana velikoga dela stanovništva suptropskih i tropskih predela Azije i Afrike.

Zrno je bogato ugljenim hidratima (75 do 85%), a sadrži i belančevine (5 do 10%), masti (1 do 2,5%), vitamine E, B1, B2, B6 i mnoge minerale.

Lako je vari i ima visok koeficijent iskoristivosti (96%). Za ishranu se koristi oljušteni pirinač u različitim stepenima dorade.

Oljušteni pirinač (smeđi, prirodni) dobija se uklanjanjem plevica, a na zrnu ostaje perisperm (hranjivo tkivo). Ta j pirinač ima više belančevina, masti i vitamina, ali se brzo kvari.

Beli pirinač je onaj kojem su uklonjena spoljna ljuska, celokupni spoljni i unutrašnji delovi usplođa i cela klica, a dodatnom doradom dobija se glazirana, polirana ili rafinisana riža. Zrna se premazuju glukozom ili puderom, a za bolji sjaj još i lanenim uljem. Tako dorađena riža može se duže čuvati, ali sadrži manje belančevina i vitamina.

Iz azijskih društava dolaze nam saveti kako pirinčanom vodom možemo postići zdravo stanje organizma, lepo telo, kosu i kožu.

Ovo su neke od zdravstvenih blagodeti pirinčane vode.

Odličan je izvor energije

Pirinčana voda bogata je ugljenim hidratima pa telo može lako da proizvodi mnogo energije. Popijte čašu pirinčane vode ujutro i pobedićete umor ili slabost.

Sprečava zatvor

Pirinčana voda sadrži dosta vlakana i olakšava rad creva. Takođe, skrob stimuliše rast korisnih bakterija koje poboljšavaju rad creva.

Sprečava dehidrataciju

Tokom vrelih dana, pirinčana voda je odlično osveženje. Leti telo teži gubitku vode i soli kroz znoj. Pirinčana voda može dopuniti izgubljene nutrijente i smanjiti rizik od dehidracije.

Pomaže kod prehlade i gripa

Sprečava gubitak vode koji nastaje zbog povećane temperature i eventualno povraćanja. Ubrzava proces oporavka organizma.

Pomaže kod proliva

Bebe su sklonije dijareji koja, ako se ne rešava na vreme, može dovesti do dehidracije. Pirinčana je voda efikasna jer povećava gustinu stolice i tako ublažava taj problem.

Kako pripremiti pirinčanu vodu?

Pirinač pre kuvanja stavite u sito i pustite hladnu vodu da je isperete od herbicida i drugih hemikalija.

Kada se voda razbistri, stavite je u šerpu s hladnom vodom i ostavite da se kuva do prvog ključanja.

Procedite pirinač, a vodu koju ste dobili možete da konzumirate kao “pirinčanu vodu”.

