Uz ova četiri saveta vaša kosa će rasti kao luda

Svaki puta kad prođete pored ogledala pogledate da li vam je frizura OK i malo popravite kosu? Bez brige, niste jedine – to rade svi: i žene, a i muškarci. Naravno da bi svaka žena želela da ima lepu gustu kosu i da nam malo brže raste. To nije nemoguća misija – ovi saveti zaista vam mogu pomoći u tome.

1. Redovno šišati vrhove

Sigurno ima nešto u tome ako ti vam frizer kome verujete stalno ponavlja da morate da šišate kosu. Naime, ko redovno skraćuje vrhove, dugotrajno će imati zdravu kosu. Time vaša kosa neće rasti brže, ali mogu se sprečiti ispucali vrhovi – a kosa gubi volumen.

2. Kosa odmorite od pegle

Redovno peglanje, kovrdžanje ili feniranje nikako nije dobro za našu kosu. Naime, vrućina isušuje strukturu kose i ona postaje lomljiva. Dakle, važno je što češće priuštiti kosi pauzu od stilizovanja i feniranja. Tako se kosa može fino oporaviti.

3. Dobra nega temena

Ono što malo ljudi zna: nezdravo i nenegovano vlasište može uzrokovati opadanje kose. Naime, perut može uzrokovati upale u folikuli kose. Zbog toga je važno redovno negovati vlasište i, na primer, raditi piling. Redovne maske čine vašoj kosi dobro i jačaju rast kose. Pilingom se podstiče krvotok i takođe i rast kose.

4. Pravilna ishrana za zdravu kosu

Ono što jedete takođe utiče na rast kose. Na primer, pazite na to da uzimate puno vitamina A, jer takozvani retinol je dobar za rast kose. I vitamini B i C mogu poboljšati rast kose.

Ovi vitamini su dobri za vašu kosu:

• Vitamin A: retinol je dobar za rast kose. Ima ga u povrću, šargarepi, paprici, batatu

• Vitamin B: podstiče izmenu materija i brine se za zdravo vlasište. Ima ga u piletini, ribi, banani, spanaću, avokadu

• Vitamin C: obezbeđuje gvožđe za koren kose. Ima ga u citrusnim plodovima

• Belančevine: kosa se sastoji od 90 posto belančevina pa vam je zato potrebno puno belančevina kako bi vam kosa ostala jaka i rasla.

• Gvožđe: potrebno je za rast ćelija u telu. Ima ga u ribi, mesu, mahunarkama i grašku

