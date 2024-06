Vreme je za sandale: Evo kako da vam pete budu meke poput svile

Skratite nokte tako da pratite prirodni oblik nokta. Uklonite kožicu, najbolje je tako da koristite potiskivač za kožicu kojim ćete je gurati natrag.

Napokon smo dočekali vreme za otvorenu obuću, a to znači i obavljanje pedikira. Kupka za stopala je osnova svakog dobrog pedikira, kako biste omekšali kožu i nokte. Napunite lavor toplom vodom, dodajte eterično ulje lavande i krupnu so. Možete dodati i malo sirćeta za sprečavanje gljivica. Natapajte stopala oko 20 minuta. Zatim grubim pilingom masirajte stopala do gležnjeva kako biste uklonili mrtve ćelije kože. Ako to nije dovoljno, tvrdu i zadebljalu kožu temeljno uklonite vrlo nežnom turpijom.

Skratite nokte tako da pratite prirodni oblik nokta. Uklonite kožicu, najbolje je tako da koristite potiskivač za kožicu kojim ćete je gurati natrag prema koži. Na kraju ide lakiranje.

Posegnite za omiljenom nijansom, a prilikom bojenja najbolje je koristiti separator nožnih prstiju kako bi prsti bili odvojeni. Prvo nanesite podlak, a onda krenite s bojom te je najbolje naneti dva tanja sloja laka nego jedan deblji. Kad se posuši, nanesite nadlak za bolji sjaj.

Kako bi vaše pete uvek bile mekane a da ih stalno ne trebate natapati u slanoj vodi, napravite mešavinu glicerola i alkohola u omeru 50:50 pa utrljajte na pete ujutro i naveče nakon tuširanja, dok je koža još vlažna, prenosi 24sata.hr.

