Zbog jedne greške kosa vam se umasti već dan posle pranja

Poznat vam je onaj osećaj kada dan nakon pranja prođete prstima po korenu i osetite da vam se kosa već zamastila? Niste jedini, brojne žene žale se na ovaj problem. Upravo zato kosu peru vrlo često, čak svakog dana, a upravo u tome mogao bi da leži glavni uzrok problema.

Masna kosa rezultat je lojnih žlezda na temenu koje proizvode ulje. Kosa zatim upije to ulje, a previše ulja može kosi dati mastan izgled. Ulje samo po sebi nije loše za kosu, štoviše, čini je sjajnom, zdravom i snažnom, ali previše ulja može stvoriti talog zbog kojeg će kosa izgledati previše opušteno i glatko

Tanka i osetljivija vlas, naravno, brže se masti od debele i čvršće, te se već jedan dan nakon pranja može zamastiti.

To se događa jer nakon što naviknete kosu na svakodnevno pranje, vlasište može postati masno i svrbeti kada pranje želite da odložite za koji dan. To je isto kao kad preterate s čišćenjem kože i odstranite s nje prirodna ulja – što više perete kosu, to će teme proizvoditi više ulja kako bi ga kompenzovalo.

Ukoliko kosu perete svaki dan, biće joj potrebno više vremena da se privikne na to da vreme između pranja produžite, pa ćete verovatno morati da je nosite vezanu ili stavite traku u danima između pranja. Kada se kosa navikne da je ne perete svaki dan, primetićete drastičnu promenu.

Osim toga, koliko često perete kosu, važno je, naravno, i to čime je perete. Frizerski stručnjaci savetuju da uložite u dobar prečišćavajući šampon za masnu kosu. On će dubinski očistiti vlasište i ukloniti višak nakupljene masnoće. Takav šampon najbolje je koristiti jednom nedeljno, a uz njega možete koristiti i neki drugi šampon koji vam odgovara kao i regenerator.

Takođe je savet da kosu perete u dva kraća puta, a ne jednom i duže, a regenerator stavljate samo na krajeve kose. Ako vam se kosa mrsi i teško je raščešljavate, bolje nabavite neku dobru četku za raščešljavanje nego da regenerator nanosite po celoj dužini kose.

Da se kosa manje masi, i suplementi za rast kose koji neguju vlasi iznutra mogu da pomognu, kako bi se održalo zdravlje kose i vlasišta. Mnogi se kunu i u jabukovo sirće kada je reč o masnoj kosi. Ovo sirće jednostavno dodajte u malo vode i tom tečnošću nakvasite kosu. Neka odstoji nekoliko minuta i kosa će biti potpuno čista i nimalo masna, piše Novi.ba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.