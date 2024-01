Zlatna pravila Skandinavki za negu kože: Ako želite besprekoran ten, 3 stvari morate da znate

Za razliku od Korejki, čija svakodnevna nega obuhvata 12 koraka, Skandinavke se trude da u svemu budu što jednostavnije i zato tajna njihovog besprekornog tena ne zahteva mnogo truda, već daje fantastične rezultate.

Ovo su njihova 3 zlatna pravila kada je u pitanju nega kože.

Hidratacija je najvažnija

Prvi korak do savršenog tena je hidratacija. To znači da pijete puno vode, ali i da birate hidratantne proizvode, najbolje one sa hijaluronskom kiselinom.

Dobar trik je da nanesete kremu ili losion tri minuta nakon pranja lica. Takođe, svakodnevno je obavezna krema ili losion, kao i zaštita od vetra i sunca.

Nega kože uvek treba da bude sezonska

Nega kože treba da se menja u zavisnosti od sezone. Sasvim je logično da ono što funkcioniše leti neće raditi zimi zbog različitih uslova kojima je naša koža izložena.

Količina vlage u vazduhu je različita, a različit je i nivo UV zračenja. U hladnim mesecima treba koristiti proizvode koji će pomoći koži da zadrži vlagu.

U zimskim mesecima treba birati bogate kreme i serume, a leti proizvode koji neće biti masni i neće zapušiti pore.

Nikada ne preskačite SPF

Ko išta zna o nezi kože zna da se zaštitni faktor ne preskače, bez obzira na godišnje doba. Zimi može biti niža nego leti, ali se ne preporučuje da bude niža od 20.

S obzirom da UV zračenje postoji tokom cele godine, SPF je prva linija odbrane od preranog pojavljivanja bora i finih linija. Takođe, nije dovoljno nanositi SPF samo ujutru, već ga treba obnavljati i tokom dana.

Zbog toga je dobro da u torbi uvek imate balzam za usne sa SPF-om kako biste zaštitili usne od sunčevih zraka.

