1 vrsta paprike smanjuje rizik za smrt od moždanog udara za 40 odsto

Istraživači su analizirali podatke navika u ishrani više od 22.800 ispitanika, uključujući muškarce i žene uključene u studiju između marta 2005. i aprila 2015 i otkrili kako konzumiranje čili papričica utiče na zdravlje srca ali i mozga.

Vaše srce je jedan od najvitalnijih organa u telu, ali nije uvek lako održati taj mišić zdravim. Prema američkim centrima za prevenciju i kontrolu bolesti, zbog faktora rizika kao što su visok krvni pritisak, fizička neaktivnost i prekomerna konzumacija alkohola u SAD, neko doživi srčani udar svakih 40 sekundi.

Skoro 30 procenata ovih slučajeva završava se smrću, a oko 50 procenata smrti se dešava čak i pre nego što osoba stigne u bolnicu.

Ali čak i ako doživite srčani udar, postoji jedna hrana koja može smanjiti rizik od umiranja od njega za čak 50 posto, u pitanju je ljuta papričica.

Italijanska studija, objavljena u „Journal of the American College of Cardiology“, ispitivala je uticaj čili papričica na rizik od smrti od srčanog udara.

Autori studije su otkrili da ljudi koji redovno jedu čili papričice najmanje četiri puta nedeljno ili više imaju 40 odsto manji rizik od umiranja od srčanog udara u poređenju sa ljudima koji su retko jeli tu hranu.

One takođe smanjuju rizik od smrti od moždanog udara

Ali naučnici se nisu zaustavili samo na prednostima čili papričica povezanih sa srčanim udarom.

Naime, pokazalo se da su osobe koje su ih jele četiri puta nedeljno ili češće imale 60 odsto manji rizik od umiranja od cerebrovaskularnih bolesti, poput moždanog udara, u odnosu na osobe koje ih nisu redovno jele.

Nisu ispitali zašto čili papričice pozitivno utiču na zdravlje srca, ali neki stručnjaci veruju da bi glavni razlog mogao biti kapsaicin, aktivni sastojak koji ove paprike čini ljutim.

„Neki podaci pokazuju da kapsaicinoidi (grupa supstanci koje uključuju kapsaicin) mogu da utiču na funkciju trombocita (pomažu telu da formira ugruške da zaustavi krvarenje), ćelije koje oblažu krvne sudove i smanjuju otpornost na insulin“, objašnjava dr Džefri Teuteberg Američki kardiolog i profesor kardiovaskularne medicine koji nije bio uključen u istraživanje.

Pozitivan efekat ljute paprike zavisi od toga da li se osoba hrani zdravo ili ne.

Dobra vest je da ne morate suštinski da menjate svoju ishranu. Naime, uočene su pozitivne posledice konzumacije čili papričice četiri puta nedeljno ili češće u vidu smanjenog rizika od smrti usled srčanog i moždanog udara bez obzira na to da li su se ispitanici inače pridržavali pravila takozvane zdrave ishrane.

Zaista je interesantno da je zaštita od mortaliteta bila prisutna bez obzira na ishranu koju su ispitanici sprovodili – rekla je rukovodilac studije dr Marijalaura Bonačo, epidemiološkinja sa Mediteranskog neurološkog instituta u Italiji.

„Drugim rečima, neko se može pridržavati pravila zdrave mediteranske ishrane, a neko jesti manje zdravo, ali su za obe čili papričice imale isti zaštitni efekat“, dodala je ona.

Neki stručnjaci se ne slažu da je dovoljno samo dodati čili papričice u inače nezdravu ishranu

Duane Mellor, nutricionista i profesor na medicinskoj školi Aston u Velikoj Britaniji, rekao je da studija nije pokazala uzročnu vezu između konzumiranja čili paprike i zdravstvenih koristi i da se pozitivan efekat može pripisati ishrani povezanoj sa konzumiranjem čili paprike.

Zaključuje savetom da će vas čili papričice odvesti mnogo dalje na putu zdravlja i dužeg života, samo još jedan deo vaše generalno zdrave ishrane.

