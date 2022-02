2 fatalne greške koje pravimo kad kuvamo ČAJ

Evo kako pravilno da ga skuvate, u odnosu na sortu

Kuvanje čaja je jedan od najlakših poslova na svetu, zar ne?

Sve što je potrebno jeste da voda provri, a zatim da čaj malo odstoji i spreman je za konzumaciju.

Ovo je sistem koji, sasvim sigurno, većina nas primenjuje.

Međutim, to je velika greška.

Malo je poznato da različite sorte čaja ne zahtevaju samo različito vreme da čaj odstoji, već i različite temperature vode.

Ukoliko nekom dodate kipuću vodu, nećete iskoristiti sve prednosti koje bilje ima, već ćete umanjiti i njenu lekovitost.

Razlog zašto je temperatura ključanja važna je taj što su neke vrste listova čaja delikatnije od drugih. Takođe, kada je reč o dužini vremena koja je potrebna da čaj odstoji varira iz sličnog razloga, jer neke vrste čajeva imaju jači intenzitet ukusa od drugih. Ali, ako ostavite čaj da predugo odstoji u vodi, ukus će mu biti gorči.

Mnogi ljudi ostavljaju vrećicu sve dok konzumiraju čaj misleći da će time dobiti itenzivniji ukus, ali i iz uverenja da će tako imati više kosristi što zapravo nije istina.

Tako bi temperatura vode za biljni čaj trebalo da bude između 95 i 100 stepeni, a vrećicu ili infuzer sa listićima trebalo bi držati u vodi pet do 10 minuta.

Za pripremu crnog čaja optimalna temperatura vode kreće se od 90 do 95 stepeni, a listiće čaja u infuzeru trebalo bi držati od dva do pet minuta. Ukoliko, pak, volite zeleni čaj temperatura vode bi trebalo da se kreće od 70 do 90 stepeni, a vrećicu ili infuzer sa listićima trebalo bi držati od 60 do 90 sekundi.

