Pomoć u pravi čas: 3 domaća čaja za neredovne menstruacije

Ako imate problema sa neredovnim ciklusima, probajte ove čajeve koji podstiču menstruaciju.

Ako vam kasni menstruacija ili generalno imate problema sa redovnim ciklusom, od pomoći mogu da budu razni biljni preparati. Postoje čajevi koji uzorkuju kontrakcije materice i potpomažu da menstruacija krene…

Ipak, pre nego što probate bilo koju od ovih vrsta čajeva, važno je da uradite test na trudnoću kako biste bili sigurni da niste trudni, jer ovi napici mogu da ugroze trudnoću i utiču na razvoj fetusa.

1. Čaj od đumbira

Čaj od đumbira se smatra bezbednim za upotrebu tokom trudnoće, sve dok se uzima u malim dozama (1 do 3 grama, ili 1/3 do 1/2 kašičice, maksimalno 3 do 4 dana). U većim dozama, ovaj koren ima sposobnost da izazove kontrakcije materice. Đumbir treba uzimati nekoliko dana pred ciklus, kako bi se on podstakao.

Sastojci:

2 do 3 cm isečenog svežeg korena đumbira

1 šolja vrele vode

Priprema:

Stavite narezani đumbir u šolju vrele vode i ostavite tako 5 do 10 minuta. Procedite čaj i pijte 2 do 3 puta dnevno.

Isečeni koren đumbira se može ponovo koristiti za pripremu još 2 ili 3 čaja, ali prethodno je potrebno da koren malo zasečete pre nego što ga spustite u vodu. Na ovaj način oslobodiće se veće koncentracije đumbira.

2. Čaj od sene

Sena ima laksativna svojstva, ali može i da izazove kontrakcije materice. Sadrži supstance koje stimulišu kontrakcije glatkih mišića, a koje se nalaze i u crevima i u materici. Osim za lečenje zatvora, čaj od sene se preporučuje kod problema sa redovnim ciklusom, odnosno kašnjenjem istog…

Sastojci:

2 grama (oko 1/2 kašičice) listova sene

1 šolja vrele vode

Priprema:

Stavite listove sene u šolju vrele vode i ostavite ih tako 5 do 10 minuta. Procedite čaj i pijte 2 do 3 puta dnevno. Pošto je to poznati laksativ, vrlo je verovatno da ćete imati dijareju. Idealno bi bilo da ga ne pijete duže od 3 dana, jer može da izazove bolevo i nelagodu u stomaku, ali i dehidraciju ili gubitak elektrolita usled dijareje.

3. Čaj od origana

Origano se koristi u nekim kulturama za poboljšanje cirkulacije u materici i stimulisanje njenih kontrakcija. Ponekad se koristi na kraju trudnoće da bi se olakšao porođaj.

Sastojci:

1 kašika origana

1 šolja vrele vode

Priprema:

Origano prelijte šoljom vrele vode i ostavite da odstoji 5 minuta. Ostavite da se ohladi, a zatim procedite i pijte 2 do 3 puta dnevno.

Ko ne treba da pije ove čajeve

Čajevi koji pomažu da se podstakne ciklus menjaju redovan protok krvi u mišiće materice. Obavezno ih treb aizbegavati u trudnoći jer mogu ozbiljno da utiču na razvoj fetusa.

Pošto neki od ovih čajeva imaju i laksativno dejstvo (zbog njihove sposobnosti da stimulišu glatke mišiće), pa je preporuka i da ih izbegavaju deca i starije osobe, osim pod nadzorom lekara.

