Ne trošite pare džabe: 5 prirodnih lekova otklanjaju bol u grlu

Otkrivamo vam isprobane recepte koji stvarno „rade“.

Med

Lek poznat svima od detinjstva, zaista pomaže u ublažavanju simptoma prehlade. Prirodni med ima snažno antibakterijsko dejstvo, zahvaljujući čemu savršeno jača imuni sistem i obezbeđuje prevenciju upalnih procesa. Osim toga, med je izvor antioksidanata – fenolnih kiselina i flavonoida. Pružaju pouzdanu zaštitu ćelija od oštećenja slobodnih radikala, poboljšavaju stanje kože i sprečavaju starenje. Glavna stvar je da se med ne rastvara u vrućoj tečnosti: pod uticajem visokih temperatura, on gubi korisna svojstva i pretvara se u dodatne ugljene hidrate.

So

Sipati so na ranu je, naravno, neproduktivno, ali ispiranje grla fiziološkim rastvorom može pomoći. So je odličan antiseptik koji ubija bakterije i aktivno se bori protiv upale. Kašičicu soli rastvorite u čaši vruće vode. Dobijenim rastvorom ispirajte grlo što je moguće češće (ako je moguće, do 6 puta dnevno). Primetićete poboljšanje stanja nakon nekoliko dana.

Sok od limuna

Još jedno odlično antibakterijsko sredstvo je prirodni sok od limuna. Bogat je vitaminom C i prirodnim voćnim kiselinama, koje mogu ojačati imuni sistem i ubiti bakterije koje izazivaju bolesti. U čašu tople vode dodajte sveže ceđeni sok od pola limuna i ispirajte grlo nekoliko puta dnevno.

Soda

Još jedan lekoviti sastojak za ispiranje grla. Ukus nije baš prijatan, ali mnogi lekovi mogu zavideti na efikasnosti ovog leka. Soda, kao i so, je moćan prirodni antiseptik koji može pomoći u borbi protiv upala i bakterija. Inače, ako pomešate so i sodu u jednom rastvoru, lečenje upale grla biće dvostruko efikasnije.

Piskavica

Seme piskavice je jedan od najmoćnijih prirodnih antiseptika. Ono ublažava bol, smanjuju upalu i pomaže da se brže izlečite. Od semena piskavice može se pripremiti lekovita infuzija. Da biste to uradili, potrebno vam je 3 kašike semena koje ćete preliti litrom hladne vode i ostaviti da se kuva 4-5 sati. Dobijeni bujon se može piti (ne samo da će pomoći protiv prehlade, već će i poboljšati varenje) ili koristiti za ispiranje grla.

