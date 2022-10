Smanjite nadutost i gasove posle konzumacije pasulja, 5 saveta stručnjaka

Mnogi vole pasulj, ali ga izbegavaju zbog teškog, neugodnog osećaja nadutosti. Ukoliko i vi imate problema sa stvaranjem gasova nakon dobrog tanjira pasulja, probajte ovih pet saveta stručnjaka za ishranu i zdravlje.

1. Potapajte pasulj u vodu preko noći

– Pasulj je bogat vlaknima, otpornim skrobom i složenim šećerima pa može biti teže probavljiv. Kako bi se razbile teško probavljive komponente i pasulj bio lakši za probavu, potapajte ga u vodu preko noći ili koristite onaj konzervisani – kaže dijetetičarka Abby Cannon.

Ukoliko nemate vremena da potapate suvi pasulj celu noć, koristite lonac koji hranu kuva pod pritiskom. To je dobra alternativa natapanju u vodi koja smanjuje pojavu neželjenih gasova.

2. Isperite ga pre pripreme

So se često koristi kao konzervans za mnoge konzervisane namirnice, a to može sabotirati hidrataciju u telu i dovesti do nadimanja.

– Konzervisani pasulj isperite pre jela ili kuvanja. Ispiranje može smanjiti fitinsku kiselinu i gasove polisaharide na pasulju – dodaje Abby Cannon.

3. Uzmite probiotske dodatke

– Nadimanje je obično uzrokovano neravnotežom dobrih i loših bakterija u vašim crevima. Probiotska hrana i dodaci mogu pomoći jer se u creva unose zdrave bakterije koje su odgovorne za održavanje ravnoteže u mikrobiomu – pojasnila je Amy Shah, lekarka funkcionalne medicine.

– Dobra mešavina sojeva laktobacila i bifidobakterija može pomoći u razgradnji otpornog skroba i smanjenju stvaranja gasova u crevima – pojasnila je.

4. Pijte dosta vode

Ispijanje vode nakon što jedete hranu bogatu vlaknima, poput pasulja, može pomoći u probavi i i smanjenju nadimanja, kažu stručnjaci. Ipak, treba paziti kada pijete i koliko.

– Previše tečnosti može razrediti probavne hemikalije potrebne za razgradnju skroba. Stoga vam preporučujem uzimanje malih gutljaja za vreme obroka – kazala je dijetetičarka Ali Miller.

Abby Cannon predlaže nešto drugo – da zaobiđete hidrataciju tokom obroka i umesto toga pijete vodu 30 minuta pre i 30 minuta nakon obroka. Pa, isprobajte obe metode pa vidite koja je bolja za vas.

5. Budite aktivni

– Lagana fizička aktivnost nakon obroka pomaže hrani da brže prođe kroz vaš probavni sistem, što vam omogućava izbegavanje onog teškog osećaja nadutosti – kaže Cannon.

– Kratka šetnja nakon obroka koji uključuje pasulj ili bilo koju drugu hranu doista podržava optimalni rad probave – dodala je, a prenosi mindbodygreen.com.

