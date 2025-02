Ako imate kamen u bubregu, ovu namirnicu izbegavajte: Smatra se zdravom, ali u ovom slučaju može napraviti haos

Prekomerna konzumacija oraha takođe se dovodi u vezu sa stvaranjem kamenja u bubregu kod nekih ljudi

Orasi se od davnina upotrebljavaju za ublažavanje različitih tegoba, od slabokrvnosti, preko plućnih oboljenja do crevnih upala i čira na želucu. Osim ploda, lekovita je i kora kao i list ali i zeleni plodovi koji se suše i melju pa se tako koriste za jačanje organizma.

Ukoliko osećate umor ili imate anemiju, svoju ishranu trebalo bi da obogatite cinkom i tamnozelenim lisnatim povrćem ali i orasima koji su poznati po obilju nutrijenata. Koriste se i za pripremu obloga i kupki koje se primenjuju kod rana i kožnih oboljenja.

Orasi su bogati vlaknima i proteinima, vitaminima E, B1, B2, B3, antioksidansima, omega-3 masnim kiselinama pa su izvrsna grickalica i idealna užina.

Od minerala sadrže gvožđe, cink, mangan, fosfor, magnezijum i kalijum. Orah ima duplo veću antioksidativnu moć od bilo kod drugog orašastog voća i našim ćelijama pruža veću zaštitu od oštećenja nastalih delovanjem slobodnih radikala. Orasi takođe sadrže gama-tokoferol, posebnu vrstu vitamina E koja pomaže u borbi protiv raka dojke, prostate i pluća.

Nutricionisti preporučuju da unosimo oko 70 g oraha dnevno kako bismo sprečili dijabetes i srčana oboljenja.

Odličan je za mozak i krvne sudove

Orasi mozak dodatno snabdevaju energijom, poboljšavaju kognitivne funkcije i smanjuju rizik od demencije. Stoga ih sa pravom nazivaju „hrana za mozak“.

Čaj od mladih listova oraha koristi se za čišćenje krvi od toksina. Takođe je koristan i kod dijabetesa, kožnih oboljenja i prisustva parazita.

Recept za čaj

Priprema: 2 kašičice osušenog lista oraha prelijte sa 2 dl hladne vode i stavite da se kuva. Kada proključa kuvajte još 5 minuta pa ostavite da odstoji 15 minuta i potom procedite.

Koristi se kod anemije

Osobama koje pate od niskog hemoglobina savetuje se da svakodnevno jedu orahe. Odlični su u kombinaciji sa medom i limunom.

Biće vam potrebno 1/2 kg meda, 1/2 kg naseckanih ili mlevenih oraha i jedan limun. Sve sastojke pomešajte i uzimajte po jednu kašičicu dnevno. Ova kombinacija obezbediće vašem organizmu sve važne minerale, vitamine i zdrave masnoće, ugljene hidrate i proteine.

Orah nije zdrav za sve

Prekomerna konzumacija oraha takođe se dovodi u vezu sa stvaranjem kamenja u bubregu kod nekih ljudi. To je zato što su orasi bogati oksalatima, a to može da doprinese nastanku kalcijum oksalatnog kamena – najčešćeg tipa kamena u bubregu. Iz tog razloga, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases preporučuje ljudima koji su već imali problem sa formiranjem kamena u bubregu da izbegavaju orah.

Orahe takođe treba da izbegavaju i sve osobe koje imaju alergiju na ove orašaste plodove. Alergija na orahe može da se pojavi kao osip na koži, problem sa varenjem ili respiratorni simptom kao što su kašalj i piskanje. Najteži oblik alergije je anafilaksa, koja uzrokuje otežano disanje, pad krvnog pritiska, a ponekad i smrtni ishod.

Alergija na orahe obično se javlja u detinjstvu i traje tokom života. Za sve ostale, navode nutricionisti, orasi su hrana bogata hranljivim materijama i dobar orašasti plod koji može da se uključi u bilo koju uravnoteženu ishranu.

