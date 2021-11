Ako imate ove simptome povišen vam je hormon stresa

Naše telo reaguje na stres lučenjem hormona kortizola iz nadbubrežnih žlezda. Svakodnevni stres naš organizam stavlja u stalno stanje borbenosti što ostavlja posledice na ceo organizam. Evo kako prepoznati i smanjiti kortizol…

Savremeni način života svakodnevno nas izlaže stresu, usled čega nam je nivo hormona kortizola stalno visok. To naše telo stavlja u stalno stanje borbe ili bekstva u slučaju opasnosti, iako realnih opasnosti zapravo nema, već su u pitanju problemi na poslu, sa finansijama, komplikovani međuljudski odnosi, život u gradu…

Naše telo ima mnogo odbrambenih mehanizama koji su spremni da se aktiviraju kada smo u opasnosti. Kada uoči pretnju, ono oslobađa odgovor na stres, poznat i kao „bori se ili beži“. Ovaj odgovor na stres pokreće oslobađanje hormona kortizola iz nadbubrežnih žlezda i mozga u celom telu. Dolazi do povećanja protoka krvi do srca i pluća kako bismo mogli brže da pobegnemo ili da se borimo. To znači da ako smo stalno pod stresom, onda je i naše telo u stalnom stanju borbenosti. S druge strane, naše telo u drugi plan stavlja funkcije poput varenja i reprodukcije jer nisu važne za fazu preživljavanja. Sve ovo ostavlja očigledne posledice na zdravlje i potpomaže razvoj mnogih bolesti.

Koji su simptomi povišenog kortozola?

Depresija

Umor

Dobijanje na težini

Bol u leđima

Nesanica

Razdražljivost

Smanjena seksualna želja

Nepravilne menstruacije

Oslabljen imunitet

Kako možemo smanjiti nivo kortizola?

Mnogi stresori mogu uticati na povećanje kortizola, a osim radnog okruženja, međuljudskih odnosa, tu su i neuravnotežena ishrana, loš san, previše kofeina, vežbe visokog intenziteta. Evo šta možete da uradite da smanjite nivo kortizola:

-Ograničite se na jedno piće sa kofeinom dnevno (najbolje ujutru)

-Spavajte dovoljno (sedam do devet sati, u zavisnosti od potreba tela)

-Isključite sve pametne uređaje sat vremena pre spavanja i provodite manje vremena na društvenim mrežama

-Pronađite vežbe koje vam prijaju ( kombinaciju visokog i niskog intenziteta)

– Uvrstite suplemente magnezijuma u svakodnevnu rutinu

-Vežbajte duboko disanje, jogu ili praktikujte meditaciju

-Provodite vreme sa osobama čije vam društvo prija

-Jedite raznovrsnu i nutritivno bogatu hranu

