Ako imate ove zdravstvene probleme, hitno morate prestati da pijete kafu

Za mnoge dan ne počinje dok se ne popije prva (ili druga) šoljica kafe. Čak 64% odraslih Amerikanaca svakodnevno konzumira popularno piće. Kafa je odličan način da ujutro dobijemo dodatnu energiju, a brojna istraživanja pokazala su da ovaj napitak ima i puno prednosti za naše zdravlje.

Osim što pomaže kod očuvanja srca, smanjuje rizik od raka prostate, ali i podstiče mršavljenje. Međutim, kod nekih ljudi može izazvati više negativnih nego pozitivnih nuspojava.!

Ako vas, na primer, kafa čini teskobnima ili nervoznima, morate hitno u toalet zbog kafe, to nije nimalo bezazleno. Kako biste bolje razumeli da li je kafa dobar izbor za vas ili ne, nutricionisti su otkrili koji ljudi bi trebalo da izbegavaju ili barem smanje unos ovog napitka kako bi sačuvali svoje zdravlje.

Eat This, Not That! piše da su ljudi koji treba da prestanu da konzumiraju kafu oni koji imaju sindrom iritabilnog creva, glaukom, preterano aktivnu mokraćnu bešiku, aritmiju, probleme sa spavanjem (naročito nesanicu), visok stepen anksioznosti ili sklonost paničnim napadima, proliv, epilepsiju kao i gastroezofagealnu refluksnu bolest.

Kafa može samo pogoršati ta stanja, tako da ako imate jedan od ovih problema, pripazite.

