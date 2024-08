Ako imate problema s masnom jetrom, počnite da pijete ove napitke za detoksikaciju

Mnogi imaju probleme sa masnom jetrom ili nealkoholnom masnom bolešću jetre, stanjem uzrokovanim nagomilavanjem masti u jetri. Ako se stanje ne leči na vreme, može dovesti do upale i potencijalno napredovanja i izazvati ozbiljnije zdravstvene probleme jetre. Da biste to sprečili ili smanjili šanse da se to dogodi, počnite češće da konzumirate neke od ovih vrsta pića.

Sok od cvekle

Sok od cvekle je pun antioksidanata i hranljivih materija koje su korisne za održavanje funkcije jetre. Pomaže u sprečavanju nagomilavanja masti u jetri, smanjujući rizik od bolesti masne jetre. Ova vrsta soka ima visok sadržaj šećera koji može doprineti debljanju ako se prekomerno konzumira. Dakle, budite oprezni i ne konzumirajte previše sokova kako sebi ne biste napravili više štete nego koristi.

Zeleni čaj

Zeleni čaj je omiljena vrsta čaja mnogima, a odličan je i za detoksikaciju jetre. Sadrži katehine, antioksidante koji podržavaju zdravlje jetre smanjujući upalu i nakupljanje masti. Ne samo to, redovno ispijanje zelenog čaja takođe može pomoći u lečenju oštećenja jetre. Međutim, pijte ga umereno.

Kafa

Zahvaljujući svojim antioksidativnim svojstvima, redovna konzumacija kafe povezana je sa manjim rizikom od bolesti masne jetre, oštećenja jetre i ciroze, prenosi Health Shots. Iako konzumacija kafe ima brojne prednosti, pazite da ne preterujete sa svakodnevnom konzumacijom. Preporučljivo je piti najviše tri šoljice kafe dnevno, a bilo bi bolje da je manje od tri šoljice.

Čaj od kamilice

Baš kao i zeleni čaj, čaj od kamilice je verovatno na vrhu omiljenih toplih napitaka mnogih ljudi. Ova vrsta čaja ima antiinflamatorna svojstva koja mogu smanjiti upale u jetri. Nežan je za jetru, a ako se redovno konzumira, može poboljšati san zbog svojih umirujućih svojstava.

Voda od narandže i đumbira

Kombinacija vode sa pomorandžom i đumbirom obezbeđuje antioksidante i blagotvorno deluje na varenje. Narandža pomaže kod detoksikacije, dok đumbir smanjuje upale. Redovnim pijenjem možete očistiti jetru i promovisati bolje funkcionisanje, piše Health Shots.

Voda sa limunom

Limun sadrži vitamin C i antioksidante koji mogu pomoći u detoksikaciji jetre i smanjenju nakupljanja masti u jetri. Pijte ga umereno, jer prekomerna konzumacija može biti teška za osobe sa oboljenjem jetre zbog njegove kiselosti, prenosi Index.hr.

