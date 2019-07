Ako primetite ovu promenu kada mokrite, ODMAH se javite lekaru

O našem zdravlju mnogo govori boja i miris urina, a neke promene mogu da budu pravi alarm za opasnost.

Za mnoge od nas uriniranje je samo obična rutinska stvar o kojoj ne razmišljamo mnogo. Ali šta ako prilikom pražnjenja primetimo da naš urin ima drugačiji miris? Bilo da je miris kiselkast ili sladunjav, on nešto ipak znači. Ovo su samo neke od stvari na šta vaš urin može da vam ukazuje.

Dehidrirali ste

Ovo je najčešće uzrok pojave mirisa urina. Nedovoljno vode dovodi do pojave mirisa i tamnije boje u urinu, zato nemojte da čekate da vam urin postane tamno senf boje pa da posegnete za čašom vode. Kada osetite žeđ, vaše telo je već blago dehidrirano.

Jeli ste nešto što je jakog mirisa

Da li ste ikada jeli šparglu i primetili drugačiji miris urina? E, na to mislimo kada uključimo hranu kao posledicu. Hrana poput luka, neki začini, beli luk, kari, losos, alkohol pa čak i kafa mogu da promene miris mokraće. Hrana koja je dosta slana povezuje se sa pojavom različitih upala u organizmu,a so dovodi i do dehidratacije jer za sebe vezuje vodu.

Popili ste kafu

Neki ljudi primete drugačiji miris nakon ispijanja kafe što je posledica delovanja metabolita iz kafe. Uz to, kafa je i odličan diuretik, pa imajte na umu da unosite dosta vode ako volite da često pijete kafu.

Urinarna infekcija

Najčešći razlog za brigu kod promene mirisa urina kod žena je infekcija. Ukoliko urin ima jak ili slatkasti miris obavezno se javite lekaru. Obično je loš miris urina posledica prisustva bakterija koje stvaraju zamućenost u urinu i peckanje prilikom mokrenja. Ovo je razlog da posetite lekara koji vam jedini može pomoći da se izlečite.

Možda imate dijabetes ili vam preti opasnost da ga dobijete

Jedan od prvih simptoma dijabetesa javlja se u kupatilu. Ukoliko češće mokrite, imate promenu u boji i mirisu urina, zapitajte se kada ste poslednji put dali krv na analizu. Zato što vaše telo ne prerađuje šećer kao kod drugih ljudi, možete da osetite slatkasti voćni miris u urinu. Obično je slatkast miris simptom dijabetesa tipa 2.

Koristite kupke za negu intimne regije iako je ona štetna

Ukoliko negujete intimne regije kupkama koje imaju parfeme molimo vas da odmah prestanete. Miris urina zavisi od prisustva bakterija, a upotreba kupki je nešto što to stanje samo pogoršava jer kupka može da naruši pH vrednost i nivo bakteriaj koje postoje tamo dole.

Imate kamenje u bubrezima

Kamenje u bubrezima može da napravi i te kako velike probleme, a javljaju se kada se neke hemikalije u urinu počnu da kristališu. Ukoliko je uriniranje praćeno mirisom, zamućenim urinom i bolom u leđima potražite pomoć lekara.

Imate gljivično oboljenje

Gljivična infekcija praćena svrabom javlja se kada prirodno prisutne gljivice iz vagine počnu da se šire na druge delove intimne regije. Neke od njih se javljaju zbog upotrebe antibiotika, trudnoće, dijabetesa, pada imunog sistema ili zbog hormonske terapije. Miris urina je drugačiji zbog disbalansa vaginalnih bakterija.

Imate genetski poremećaj

Ovo je sigurno poslednji mogući scenario koji je povezan sa mirisom urina. Tada urin miriše kao pokvarena hrana ili riba i ukazuje na stanje koje se naziva trimetilaminuria. Češća je kod žena, a simptomi se pogoršavaju naročito u pubertetu.

Trudni ste

Hormonske promene mogu da utiču na promenu mirisa telesnih izlučevina. U trudnoći urin menja miris, ali ne toliko dramatično i primetno.

U ovulaciji ste

Isti hormoni koji ukazuju da je u vašem stomaku beba, menjaju miris vašeg urina kada ovulirate. Ovde ne možete mnogo toga da učinite, sem da sačekate da ovulacija prođe.

Preti vam polna bolest

Kao da samo prisustvo polne bolesti nije dovoljno stresno, nego se još i miris urina menja. Hlamidija je broj jedan krivac i najčešće je ona ta koja nam menja miris urina. Simptomi su u početku blagi, pa se zato javite lekaru čim primetite da nešto nije kako treba, piše Womanshealthmag. Hlamidija izaziva dosta vaginalnog sekreta, osećaj peckanja i upale, a tokom mokrenja javlja se osećaj svraba, peckanja praćen crvenilom i iritacijom.

Počeli ste da pijete suplemente

Neki suplementi vitamina i minerala mogu da vam poremete miris urina, ali i čitavog tela. Prijavite to vašem lekaru koji će moći najbolje da vas posavetuje.

(B92)