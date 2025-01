Ako ste preterali sa hranom za praznike ovo je spas: Smanjuje želudačnu kiselinu i olakšava probavu

Ukoliko vas muči pojačana kiselina u želucu nakon preterivanja u hrani i piću – probajte čaj sa anisom.

Čaj za smanjenje želudačne kiseline

Potrebno je:

20g komorača (plod)

10g iđirota (koren)

10g anisa (plod)

Uz čaj je preporučljivo konzumirati i mleveni iđirot dva puta po kašičicu dnevno. Korisno je i da jedete dvopek uz čaj i slatki mleveni badem. Izbegavajte kiselo, slatko, ljuto i masno.

Čaj od anisa sadrži mnoge nutrijente, a koristi se za bolju probavu, ublažava menstrualne bolove, simptome menopauze i smanjuje upale.

Po čemu se GERB razlikuje od uobičajene pojačane kiseline?

GERB tj. gastroezofagealna refluksna bolest je drugi naziv za refluks tj. vraćanje kiseline. Kiselina u želucu je normalna stvar, ali je problem kada počne da se vraća.

Razlozi za to su brojni. Problem refluksa nije samo kiselina već bilo kakav sadržaj u želucu koji počne da se vraća u jednjak i dovodi do pojave simptoma odnosno do oštećenja jednjaka. U tom slučaju ovu možemo je smatrati refluksnom bolešću.

