Ako uočite ove simptome čim upalite grejanje, pravac kod lekara: Zdravlje vam je ugroženo!

Ovaj kranje bezazleni postupak može da vam otkrije trenutno zdravstveno stanje

Stručnjaci apeluju da obratite pažnju na učestalost kijanja, kašljanja ili otežanog disanja dok vam je grejanje uključeno.

Naime, oni veruju da ovi simptomi ukazuju na to da buđ „cirkuliše“ u vašem domu, pa zbog toga i navode da je najbolje da potražite pomoć i mišljenje lekara.

Zima i topao dom su idealni uslovi za razvoj buđi, a najbolji faktori su kiseonik, vlaga i hrana.

– Većina ljudi čak ni ne zna da ima problem sve dok se ne razbole – kaže Džefri C. Maj, direktor i autor knjige „My House Is Killing Me: The Home Guide for Families with Allergies and Asthma“.

Međutim, pore kašnja, otežanog disanja i kijanja, buđ može da izazove i druge neprijatne simptome poput zapušenosti, svraba očiju, osipa na koži, glavobolja i još mnogo toga.

– Neki ljudi, kao što su oni sa alergijama na plesni ili sa astmom, mogu imati intenzivnije reakcije – objašnjavaju stručnjaci iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i dodaju da najgore reakcije mogu uključiti groznicu i kratak dah.

Zašto su buđ i grejanje povezani?

Buđ može da se javi u cevima sistema grejanja, ali Mej kaže da će se najverovatnije naći unutar zavojnice i obloge od fiberglasa sistema za ventilaciju i klimatizaciju. To je zato što ova mesta skupljaju prašinu i lako su izložena vlazi.

Ako primetite ove simptome i očistite cevi, a kašalj i kijavica ostanu, obavezno se obratite lekaru.

