Alarm: Znaci da je nivo vitamina D u vašem telu prenizak

Obratite pažnju na ove suptilne znakove

Vitamin D proizvode ćelije kože kada su izložene svetlosti, što ga čini jedinstvenim među ostalim vitaminima koje obično treba uneti u organizam. Iako je sunce obično najbolji izvor vitamina D, nije uvek lako biti na suncu zbog izloženosti UV zračenju i takođe zbog ograničene dnevne svetlosti u određenim delovima sveta.

Sposobnost tela za proizvodnju i apsorpciju vitamina D značajno se smanjuje kod starijih ljudi u poređenju s mlađima. Pogotovo za starije ljude s ograničenom pokretljivošću ili zdravstvenim uslovima koji zahtevaju da ostanu unutra, gotovo je nemoguće da dobiju dovoljno vitamina D od sunca.

Nedostatak vitamina D najsigurnije se određuje analizom krvi, ali treba znati da se mogu javiti i ovi simptomi:

Bolovi u kostima

Vitamin D reguliše metabolizam kalcijuma i fosfata i važan je u održavanju čvrstih, jakih kostiju. To znači da kad postoji nedostatak vitamina D, mogu postojati problemi s celokupnim zdravljem kostiju što je rezultat bolovima u kostima ili čak zglobovima.

Malaksalost

Jedno istraživanje časopisa “Western Journal of Medicine” prikazuje da je mišićna slabost sigurno znak da neko ne unosi dovoljno vitamina D, ali može biti i reverzibilno.

Umor i letargija

Osećaj umora, pa čak i letargija mogu biti znak nedostatka vitamina D.

Jedno istraživanje koje je objavio Severnoamerički časopis medicinskih nauka pobliže je proučilo ovu tvrdnju i utvrdilo da je 77,2% pacijenata s nedostatkom vitamina D imalo umor. Kada su njihovi brojevi vitamina D normalizovani, simptomi umora znatno su se poboljšali.

Neraspoloženje i depresija

Studije pokazuju da postoji zanimljiva veza između nedostatka vitamina D i depresije. Jedna studija koju je objavio Journal of Issues in Mental Health Nursing zaključuje da su grupe kojima preti nedostatak vitamina D (starije osobe, adolescenti, gojazne osobe i osobe s hroničnim bolestima) takođe iste grupe koje su izvestile o riziku od depresije. Ako se osećate neraspoloženo i nemate objašnjenje za to, procena unosa vitamina D mogao bi biti koristan sledeći korak.

Grčeve u mišićima

Zajedno s osećajem slabosti u mišićima, verovatno ćete i zbog nedostatka vitamina D iskusiti i grčeve. Iako je to suptilan znak, grčevi u mišićima mogu biti jedan od znakova.

