Anemija – faktori rizika, znaci i posledice

Anemija izaziva smanjenje broja zdravih crvenih krvnih zrnaca u krvi, i to zbog nedovoljne količine folata, vitamina B-12 i vitamina C u ishrani.

Faktori rizika

Veliki broj faktora može da izazove anemiju usled nedostatka vitamina:

Ako hrana sadrži malo prirodnih izvora vitamina, a to su meso, mlečni proizvodi, voće i povrće – povećava se rizik od anemije. Vegetarijanci koji ne jedu mlečne proizvode i vegani, koji ne jedu nikakvu hranu životinja, spadaju u rizičnu kategoriju. Zato treba drugom hranom nadoknaditi potrebne sastojke.

Tokom trudnoće, ako se ne uzima dovoljno vitamina. Suplementi folne kiseline posebno su važni tokom trudnoće.

Problemi sa crevima ili druga medicinska stanja koja ometaju apsorpciju vitamina – povećavaju rizik. Nenormalan rast bakterija u stomaku ili operacije na crevima ili stomaku mogu da ometaju apsorpciju vitamina B-12.

Alkohol – ometa apsorpciju folata i vitamina C, kao i drugih vitamina.

Neki lekovi mogu da blokiraju apsorpciju vitamina. Pojedinii lekovi protiv bolova ili za smirenje mogu blokirati apsorpciju folata. Antacidi i neki lekovi koji se koriste za lečenje dijabetesa tipa 2 mogu ometati apsorpciju vitamina B-12.

Posebni faktori rizika

Pored zajedničkih faktora rizika, postoje i specifični.

1. Nedostatak folata mogu uzrokovati:

Hemodijaliza – protiv otkazivanja rada bubrega – utiče na folate, pa treba pitati lekara da li je potrebna dodatna folna kiselina da bi se sprečio nedostatak.

Kancer treatmani – neki lekovi koji se koriste za lečenje raka mogu da ometaju metabolizam folata.

2. Faktori koji povećavaju rizik od anemije usled nedostatka vitamina B-12:

Nedostatak unutrašnjeg faktora-proteina – većina ljudi sa anemijom usled nedostatka vitamina B-12 nema protein koji luči želudac neophodan za apsorpciju vitamina B-12. Nedostatak ovog proteina može biti usled autoimune reakcije ili je nasledan.

Autoimuni poremećaji – ljudi sa endokrinim autoimunim poremećajima, kao što je dijabetes ili bolesti štitaste žlezde, mogu imati povećan rizik od razvoja određene vrste anemije usled nedostatka vitamina B-12 (perniciozna anemija).

3. Anemija usled nedostatka vitamin C često je uzrokovana:

Pušenjem – pušenje može dovesti do nedostatka vitamina C jer smanjuje apsorpciju ovog vitamina.

Hroničnim bolestima – neke hronične bolesti, kao što su rak ili hronične bolesti bubrega, povećavaju rizik tako što utiču na apsorpciju vitamina C.

Komplikacije usled nedostatka vitamina

Nedostatak vitamina povećava rizik od anemije, ali može izazvati i druge ozbiljne zdravstvene probleme:

Komplikacije u trudnoći – trudnice sa nedostatkom folata imaju veće šanse za prevremeni porođaj. Ako fetus ne dobija dovoljno folata od svoje majke, može doći do oštećenja mozga i kičmene moždine. Ako razmišljate o trudnoći, pitajte lekara da li treba uzimati dodatne količine folne kiseline neposredno pre i tokom trudnoće kako bi folata bilo dovoljno i za majku i za bebu.

Poremećaji nervnog sistema – vitamin B-12 važan je za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, ali je važan i za zdrav nervni sistem. Nedostatak vitamina B-12 može dovesti do neuroloških problema, kao što su uporno peckanje u rukama i nogama ili problemi sa ravnotežom. To može dovesti do mentalne konfuzije i zaboravnosti. Bez vitamina B-12 u organizmu tokom dužeg vremena, neurološke komplikacije mogu postati trajne. Nedostatak vitamina B-12 može izazvati i druge zdravstvene probleme i pre nego što se ustanovi anemija.

Skorbut – nedostatak vitamina C može dovesti do skorbuta. Znaci i simptomi ove bolesti uključuju krvarenje ispod kože i oko desni. Poznato je da su nekada davno članovi posade na brodovima masovno bolovali od skorbuta zato što na putovanjima svojom jednoličnom ishranom nisu unosili u organizam dovoljno vitamina C.

