Boli vas grlo i teško gutate? Ovih 10 namirnica će vam odmah pomoći

Uobičajeni krivci su najčešće virusi ili bakterije, ali iritacije grla mogu biti uzrokovane i pušenjem, suvim vazduhom ili alergijama. Vrlo je bitno znati da je u većini slučajeva uzročnik verovatno virus, pa pri takvim infekcijama antibiotici nisu od koristi. Upale propraćene peckanjem kod gutanja, crvenilom i suvim grlom možete izlečiti i sami. Važno je paziti da unosite kvalitetne namirnice koje vam neće zadavati bol pri svakog gutanju.

“Hrana bogata nutrijentima je najbolja pomoć“, savetuje dr. Sintija Li. Ako ikako možete da probudite apetiti, pokušajte da u jelovnik ubacite što više namirnica bogatih nutrijentima. Naravno ako je u pitanju virus, ne možete mnogo da učinite osim da strpljivo sačekate da prođe i pijete puno vode.

Evo koja hrana definitivno može ubrzati ozdravljenje.

1. Supe

Pileća supa nudi protivupalna svojstva koja olakšavaju simptome prehlade, tvrde naučnici. Dodatna istraživanja potvrdila su da aroma, začini i temperatura supe može pročistiti disajne puteve koji zadaju najviše problema.

Dr. Gejl van Diepen je za Dejli Mejl izjavila: „Važno je povećati unos tečnosti u organizam ako ste prehlađeni. Kada ste bolesni telo treba da nadoknadi izgubljenu tečnost, a topla supa će uraditi baš to“. Iako nauka ne može da identifikuje koji sastojci iz supe pomažu u borbi protiv prehlada, verovatno se radi o njihovoj kombinaciji.

Većina supa sadrži namirnice koje su pune nutrijenata – vlakana, vitamina C i antioksidanata koji jačaju imunitet kako bi se on lakše borio protiv simptoma prehlade.

2. Med

Med je glavni lek od davnina i to iz jako dobrog razloga. „Moderna nauka je pokazala da je med jako dobar kada nas napadnu razne infekcije, bakterijske i virusne, pa kao i kod upale grla“, kaže dr. Li. Važno je samo ne preterivati jer prevelike količine šećera mogu oslabiti delovanje imuniteta.

3. Jogurt

Prema saznanjima naučnika objavljenih u časopisu European Journal of Nutrition, dnevna konzumacija jogurta može da ojača imunološki sistem zbog toga što sadrži bakterijske kulture Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Uz to nudi dobre količine kalcijuma, vitamina B i D i drugih nutrijenata koji deluju na imunološki sistem. Proteini i zdrave masnoće takođe pomažu u borbi protiv virusa i bakterija. Uz to, hladna i nežna tekstura jogurta će se mnogo lakše progutati ako vas boli grlo.

4. Jaja

Jaja imaju vrlo neutralni teksturu, a ako ih pripremite kao kajganu, neće vam smetati pri gutanju. Dr. Li smatra da zbog minerala poput cinka, gvožđa, selena i vitamina D i B pomažu u borbi protiv infekcija koja i uzrokuje bol u grlu.

5. Pire

Ostavite koru kada kuvate krompir jer je ona izvor magnezijuma, vitamina C i antioksidanata, koji podupiru jak imuni sistem. Nemojte pire jesti kada je vruć jer može dodatno iritirati grlo.

6. Sladoled

Hladan namirnice poput sladoleda mogu biti dobar izbor je će umiriti bol i čak umanjiti upalu. Naravno, ne smete preterivati jer sadrži puno šećera.

7. Smuti

Ovo je odličan napitak ako želite da unesete puno zdravih sastojaka u par gutljaja, a naravno neće vam pojačati bol pri gutanju. Koristite kelj, celer, bobičasto voće koje ne sadrži šećer, a prepuni su antioksidanata.

Umesto soka od narandže, koristite celu narandžu jer je puna vitamina C i vlakana. Lekari će kod osoba koje imaju grlobolju savetovati oko 3000 miligrama vitamina C tokom dana kako bi se imunitet što pre oporavio.

8. Žele

Dr. Li kaže da se radi o dobroj opciji kada vas boli grlo, a želite nešto slatko. Ali kako sadrže dosta šećera, pripazite jer šećer opstruira delovanje imunološkog sistema koji bi trebalo da učestvuje u oporavljanju tkiva.

9. Đumbir

Zahvaljujući protivupalnim svojstvima đumbir može da pomogne kod bola u zglobovima i mišićima jer deluje kao analgetik. Neke novije studije čak tvrde da može da ublaži simptome artritisa. Kod problema disajnog sistema, alergija, prehlada ili kašlja, đumbir može da bude koristan za poboljšanje prohodnosti disajnih puteva ublaživanjem simptoma stimulacijom sluzokože. Napravite čaj od đumbira za inhalaciju. Kako ima protivupalna svojstva, odlično ga je kombinovati s medom kako bi se efekt udvostručio. Ako vam je usled prevelikog lučenja sluzi iritiran želudac i osećate mučninu, đumbir i je i u ovoj situaciji najbolji lek.

10. Ovsena kaša

Ovo je jedna od najboljih namirnica koje možete da jedete ako imate bolno grlo, a kako se radi o namirnici nežne teksture, to je samo dodatna pogodnost. Bogata je magnezijumom, cinkom i antioksidantima koji će pokrenuti proces detoksikacije i rešiti se štetnih materija iz tela.

