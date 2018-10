Veliki broj ljudi započinje svoj dan istim zaricanjem: „Danas je dan kada neću piti.“ Ipak, mali broj njih održi obećanje u toku dana.

Primer

Velika većina onih koji hoće da prestanu da piju alkohol ima probleme jer već pri kraju radnog vremena počinje da razmišlja o tome koju bocu vina (alkoholnog pića) da kupi u prodavnici na putu ka kući.

Obično su razmišljanja: „Kupujem flašu vina s namerom da popijem čašu sa večerom i ništa više.“

Kada to nije vino, onda je pivo ili neka čašica rakije ili nešto slično.

Od oko 19.00 do 22.00 sedeće se na kauču, gledati TV i piti. Razmišljanja su: „Bolje alkohol nego antidepresivi.“ A ako ne vozi sutra, onda ima „opravdanja“ za neku čašicu više.

„Alkohol mi omogućuje neku vrstu opuštanja i odmora“, kaže tipična osoba.

Obično ne vidi nikakve stvarne uticaje takvih navika na zdravlje, osim što su pantalone malo tesne.

Ali mu je muka da pije sam i onda ne može da se zaustavi.

Svi se slažu: „Smešno je imati tu blagu naviku za koju jednostavno ne možete reći ne.“

Takve osobe obično nemaju želju da alkohol zamene čokoladnom tortom ili kolačićima.

Reč psihologa

Psiholozi i stručnjaci za bolesti zavisnosti slažu se da navike sa alkoholnim pićima stvaraju povećan rizik za mentalne i fizičke probleme.

U Americi je Nacionalni institut za alkoholizam otvorio sajt “Rethinking Drinking”, koji pomaže u merenju rizika od alkoholizma.

Na blagom kraju spektra su laki ili „nisko rizični“ pijanci – muškarci koji piju manje od 14 napitaka nedeljno, a ne više od četiri pića u jednom danu; ili žene koje ostaju ispod sedam napitaka nedeljno, a tri u jednom danu.

Nivo rizika se povećava s količinom koju osiba pije, bilo dnevno ili nedeljno.

Prema pomenutom sajtu, primer koji smo naveli je model osobe koja popije više od četiri standardna pića noću, svake noći – što je čini rizičnom osobom za zavisnost od alkohola.

Na ovom nivou ispijanja alkohola, oko 50% osoba ima poremećaj zloupotrebe alkohola, uz veće šanse za druge zdravstvene probleme, tu su problemi sa jetrom i drugim organima tokom vremena. Poremećaj zbog upotrebe alkohola je hronična bolest mozga koja je definisana kompulsivnom upotrebom alkohola i gubitkom kontrole u stanju kada se ne pije.

Istraživanja

Nedavne studije došle su do rezultata da je uznemirujući rast broja osoba koje se rizično opijaju širom SAD za skoro sve starosne grupe.

Kao primer se navodi da se stopa jedne vrste rizičnog opijanja povećala za sve starosne dobi za 30 i više puta u poslednjih 10 godina. Najveće povećanje zabeleženo je za osobe od 50 do 74 godine starosti.

Dobra vest je da je maloletno opijenje u Americi u poslednjih 10 godina smanjeno tri puta. U Americi „Trenutno među tinejdžerima, nije kul da se pije.“

Zloupotreba alkohola

Loša vest je da kod relativno velikog broja Amerikanaca starosti od 20 do 30 godina postoji navika ekstremnog pijenja alkohola i opijanja.

Upijanje alkohola, kako ga je definisala američka vlada, naastaje kada nivo alkohola u krvi dostigne 0.08 za 2 sata. Za to je potrebno oko pet „porcija“ pića za muškarca i četiri pića za ženu. Standardno piće je približno 355 ml redovnog piva; 150 ml vina; ili 45 ml destilisanog alkohola – jaka rakija, džin, rum, tekila, votka ili viski.

Kultura pijenja alkohola u većim količinama šteti zdravlju. Nedavno objavljena studija otkrila je da se broj poseta hitnim službama u Americi vezanim za alkohol povećao za 62%. Izveštaji vezani za alkohol uključuju sve od trovanja do nesreća (saobraćajne nesreće ili povrede na radu) u kojima je alkohol igrao ulogu.

To je neverovatan broj poseta dnevno. To znači da se oko 10 puta u minutu neko pojavio u odeljenju za hitne slučajeve u SAD zbog preterane upotrebe alokohola. Stručnjaci smatraju da je do povećanja poseta hitnoj službi verovatno došlo zbog sve većeg broja rizičnog opijanja.

Brojke govore da se broj osoba koje piju alkohol u SAD smanjio, ali da se broj osoba koje „mnogo piju“ povećao.

Da li znate: „Deca alkoholičara imaju mnogo veću verovatnoću da će kada porastu imati poremećaje od upotrebe alkohola.“

Prag tolerancije

Kako da znaš da li si u nevolji sa alkoholom? – možda je teško odgovoriti, pogotovo ako ste neko ko može da popije puno bez velikog efekta. To se zove „niskim odgovorima na alkohol“ ili visokim pragom tolerancije (podnošenja).

Osobe koje imaju „veliki prag podnošenja alkohola“ moraju piti puno više od drugih pre nego što počnu da osećaju efekte alkohola, što im daje veću šansu za poremećaj zbog upotrebe alkohola. Ovakve osobe ne dobijaju istu vrstu povratnih informacija koje drugi ljudi dobijaju. Njima je otprilike potrebno tri dodatna pića da bi se napili kao većina ljudi. Takve osobe vole da se druže sa „teškim pijanicama“, što potkrepljuje njihovu naviku.

Procene su da se 15% do 20% ljudi u opštoj populaciji kvalifikuje kao „osobe sa visokom tolerancijom alkohola“, a to znači da se povećava rizik na 40% do 50% da njihova deca budu alkoholičari.

Znajte koliko pijete

Kako god da pijete, prvi korak u razumevanju vašeg odnosa s alkoholom jeste da saznate kolike količine i koliko često pijete. Način je da zapisujete ili da koristite kalkulator na veb stranici “Rethinking Drinking”.

Posledice preterivanja mogu biti suptilne, barem u početku. Kada počnete da se suočavate sa problemima i možete prepoznati da je uzrok alkohol, to je znak upozorenja.

Posledice su: kasnite na posao, kasnite na ispite, loše interakcije sa članovima porodice ili drugim osobama.

Dr Džordž Kub, direktor Nacionalnog instituta za zloupotrebu alkohola i alkoholizam U Americi, navodi primere: imate nesanicu pa pijete da zaspite, ali se probudite sredinom noći, onda ste nervozni i razdražljivi i neprijatni prema ljudima. To su znaci koji počinju da se sabiraju.

Ostali znaci fizičke zavisnosti od alkohola:

-Obično se pije više ili duže nego što ste nameravali

-Više puta osoba poželi da prestane da pije ili pokušava, ali ne može.

-Dugo vremena osoba pije, a posle ima loše efekte: mučninu ili glavobolju.

-Želeo si piće da popraviš raspoloženje, a osećaš se loše.

-Alkohol izaziva bolesno stanje, ometa odnose u kući ili porodici, ili uzrokuje probleme na poslu ili u školi.

-Opijanje se nastavlja iako uzrokuje nevolje sa porodicom ili prijateljima.

-Osoba počinje da smanjuje aktivnosti koje su joj bile važne ili zanimljive, pružale zadovoljstvo, kako bi mogla da pije.

-Više od jednom se dolazi u situacije da se zbog alkohola može povrediti.

-Nastavlja se sa pijenjem iako izazva osećaj depresije ili zabrinutosti, pojavljuju se drugi zdravstveni problemi ili se smanjuje pamćenje.

-Osoba ulazi u začaran krug i mora da pije mnogo više nego nekad da bi dobila efekat koji želi jer uobičajeni broj pića ima mnogo niži efekat nego ranije.

-Uticaj alkohola izaziva problem spavanja, mržnje, nemira, mučnine, znojenja, lupanja srca ili napade panike.

Rezultati

Ako vam se dešavaju dve ili tri stvari od gorenavedenih, možda imate blagi poremećaj upotrebe alkohola.

Ako imate osećaj da imate četiri ili pet od navedenih osećaja, to je umereni poremećaj upotrebe alkohola.

Šest ili više od navedenih simptoma kvalifikuje se kao teški poremećaj upotrebe alkohola.

Bez obzira na to u kom od navedenih stadijuma se nalazi osoba sa poremećajem upotrebe alkohola, većina može imati koristi od lečenja.

Za kraj

Ovo su rezultati iz Amerike, ali su uzroci i posledice iste i kod nas, a broj osoba koje manje ili više piju je procentualno moža i veći kod nas ili je drugačija starosna raspodela. Ono što zabrinjava i Amerikance i nas je da veliki broj mladih pije alkohol i opija se.

Razmislite najbolje je da povremeno pijete, male količine alkohola, tokom vikenda sa svojom djevojkom ili u društvenom okruženju, ali ne više i često.

Pored zdravstvenih i društvenih problema koje izaziva opijanje, tu je i „smešno odlivanje novca“ iz kućnog budžeta za nepotrebne stvari.