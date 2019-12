Često mokrite kada je hladno? Nije to nimalo naivno!

Za mnoge ljude dolazak zimskih meseci znači i češći odlazak u toalet zbog mokrenja. Nije samo reč o iritantnoj pojavi već bi to, kako sada stručnjaci upozoravaju, mogao da bude pokazatelj ozbiljnijeg stanja.

Reč je o hladnoj diurezi koja u ekstremnim situacijama može da bude opasna po život.

„Hladna diureza javlja se kada se temperatura tela snizi. Biološka reakcija je da se krv preusmeri u gornji deo tela da bi bilo toplo, dok bubrezi luče više tečnosti kako bi stabilizovali pritisak. Ovaj process povećava proizvodnju urina i to je glavni razlog što se zimi više mokri nego leti“, objasnila je dr Dajana Gol.

Doktorka je otkrila i zašto to stanje može da bude opasno.

„Često mokrenje zbog diureze zapravo može biti štetno za prirodnu ravnotežu soli, vode i minerala u telu. To može da dovede do opadanja nivoa natrijuma, povišenog nivoa kalijuma ili do niskog nivoa kalijuma. Sva tri stanja mogu postati i ekstremna“, upozorila je.

Dr Gol savetuje osetljivim osobama da se zagreju i pokušaju da na svaki način izbegnu dugo stajanje na hladnoći.

Skoro svaka treća odrasla osoba starija od 30 godina kaže da se noću budi da bi otišla u toalet. Kod osoba starijih od 65 godina odlazak u toalet noću je i češći. Ta buđenja utiču i na kvalitet spavanja, nije retka pojava da se ljudi ujutru bude umorni, upravo zbog tih čestih prekida spavanja, prenosi San.

(N1 Beograd )