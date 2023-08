Četiri ozbiljne bolesti koje često nemaju nikakve simptome

Može se živeti godinama, pa čak i decenijama s ovim bolestima, a da se ni ne zna dijagnoza.

Ponekad određena zdravstvena stanja nemaju gotovo nikakvih simptoma, što ljudima dodatno otežava njihovo prepoznavanje, a samim time i lečenje. Kako donosi portal Prevention, lekari ističu da postoje čak četiri bolesti koje u većini slučajeva nemaju nikakve simptome ni znakove upozorenja, naročito na samom početku.

Evo o kojim se ozbiljnim stanjima radi.

Dijabetes

Iako poneki znakovi upozorenja postoje, dijabetes je jedna od onih bolesti koje često godinama prolaze nezapaženo. Lekari tvrde da mnogi ljudi mogu godinama, a ponekad i decenijama živeti s povišenim šećerom u krvi, a da toga uopšte nisu svesni.

Podaci otkrivaju kako čak osam miliona od otprilike 29 miliona slučajeva dijabetesa u Americi uopšte nije dijagnostikovano. Suptilni znakovi kao što su suva usta, osećaj jake žeđi, često mokrenje, pa čak i zamagljen vid mogu se zanemariti, a ti se simptomi uglavnom pripisuju umoru ili stresu.

Povišeni krvni pritisak

Ako se ne prepozna i ne prati na vreme, povišeni krvni pritisak može dovesti do opasnih posledica. Upravo je zato, objašnjavaju lekari, loša vest što većina ljudi s visokim krvnim pritiskom uopšte nije svesna da ga ima.

Studija sprovedena 2013. godine, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of the American Medical Association, pokazala je da skoro polovina svih ljudi s visokim krvnim pritiskom ne zna da ga ima.

Apneja u snu

Apneja u snu još je jedna pojava koju je vrlo teško prepoznati, a može dovesti do brojnih opasnih posledica. Radi se o jednom od najčešćih poremećaja disanja, koji velika većina ljudi godinama ne prepoznaje.

Istraživanje iz 2012. godine pokazalo je da polovina žena u dobi od 20 do 70 godina pati od opstruktivne apneje za vreme spavanja, a to se stanje povezuje s povećanim rizikom od bolesti srca i dijabetesa tipa 2, prenosi Index.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

Do deset posto svih žena u reproduktivnom dobu pogođeno je PCOS-om, stanjem u kojem telo prekomerno proizvodi muške hormone ometajući ovulaciju i na kraju povećavajući rizik od stanja kao što su bolesti srca i dijabetes tipa 2. Da bi stvar bila još gora, studije otkrivaju da manje od 50 posto svih žena s ovim stanjem ima ispravnu dijagnozu.

Kako objašnjavaju lekari, žene mogu godinama bolovati od sindroma policističnih jajnika a da nemaju nijedan simptom koji bi ukazivao na to ozbiljno stanje. To je zabrinjavajuće budući da će otprilike polovina svih žena s PCOS-om razviti predijabetes ili dijabetes pre 40. godine. One takođe imaju povećan rizik od visokog krvnog pritiska, apneje, povišenog holesterola i raka endometrija.

