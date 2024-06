Čim otvorite oči popijte čašu slane vode, pravo je blago za organizam

Prva čaša jutarnje vode sa malo soli bogate mineralima mogla bi da učini čuda za naše zdravlje

Svi znamo koliko je važna voda za piće, a stručnjaci sada sugerišu da bi prva čaša jutarnje vode sa malo soli bogate mineralima mogla da učini čuda za naše zdravlje.

Ovaj napitak se lako pravi – većina nas već ima sastojke u kuhinji – i efikasno „remineralizuje“ naše telo, podižući nivo energije i koncentraciju u tom procesu.

Supermodel El Mekferson već neko vreme obožava slanu vodu, ostavljajući čašu sa prstohvatom ružičaste himalajske soli pored svog kreveta preko noći da popije čim se probudi.

Da biste sami napravili napitak za zdravlje, biće vam potrebna so bogata mineralima (idealna je himalajska) ili kesa elektrolita. Često ih koriste profesionalni sportisti nakon vežbanja, a sada postoji mnogo brendova koji nude ove poslednje u obliku kesica.

Džo Vudherst, šef odeljenja za ishranu u Ancient + Brave, objašnjava da su pića sa elektrolitom postala sve popularnija poslednjih godina kako ljudi postaju svesniji rizika od dehidracije, koja može izazvati nizak nivo energije, hronične glavobolje i upale.

Šta su elektroliti i zašto su našim telima potrebni za pravilno funkcionisanje?

Svi znamo koliko je važno da pijemo dovoljno vode, ali mnogi ljudi nisu svesni da električno naelektrisani minerali, odnosno elektroliti, takođe igraju ključnu ulogu u hidrataciji na ćelijskom nivou.

Telo odrasle osobe se sastoji od oko 60 odsto vode, a veliki procenat ove vode se nalazi unutar naših ćelija, gde se koristi u metaboličkim procesima. Bez dovoljno vode, ćelije jednostavno ne mogu pravilno da funkcionišu i potrebno im je električno punjenje da bi održale ispravnu ravnotežu tečnosti unutar i izvan svojih membrana – naelektrisanje koje obezbeđuju elektroliti.

Elektroliti takođe pomažu u jačanju nervnog sistema i mišića i održavanju uravnoteženog pH nivoa i normalnog krvnog pritiska.

Ko treba da uzima suplemente elektrolita?

Količina elektrolita koja nam je potrebna zavisi od nekoliko faktora, uključujući nivo naše aktivnosti, godine, unos tečnosti, pa čak i klimu u kojoj živimo.

Ako letite, konzumirate alkohol ili promenite ishranu, to takođe može dovesti do gubitka elektrolita koji suplementi mogu pomoći u obnavljanju. Preporuka je da dodatke elektrolita uzimamo ujutru, kada postoji mogućnost da smo već blago dehidrirani nakon noći bez tečnosti.

Naravno, nisu svi dodaci elektrolita jednaki; izbegavajte one koji sadrže veštačke zaslađivače ili arome, kao i nekvalitetne minerale koje telo teže apsorbuje, prenosi ordinacija.hr.

