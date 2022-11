„ČIM SE PROBUDIM, POPIJEM ČAŠU SLANE VODE: Promena posle samo 7 dana je neverovatna“

Prednosti vode sa limunovim ili jabukovim sirćetom su nadaleko poznate. Umesto ta dva napitka, sve više ljudi se u poslednje vreme okreće nečemu novom – slanoj vodi.

Kombinacija morske soli i vode može regenerisati naše telo zahvaljujući mineralima koji se nalaze u ovom napitku. Jednostavno pomešajte 3 dl vode sa malo morske soli i pijte uz doručak ili tokom dana.

U nastavku pročitajte koje su prednosti ovog napitka.

Pravilna hidratacija

Poznato je da kada pijete previše vode dolazi do nedostatka natrijuma u ​​organizmu, što dovodi do hiponatremije. So pomaže telu da apsorbuje vodu i održava ravnotežu natrijuma u ​​telu.

Detoksikacija

Slana voda sadrži minerale koji pomažu u prirodnoj detoksikaciji organizma i izbacivanju štetnih toksina, a ima i antibakterijska svojstva.

Varenje

So aktivira žlezde u ustima, koje zatim oslobađaju proteine koji pomažu u pravilnoj razgradnji hrane. Time u velikoj meri olakšavaju proces varenja.

San

Za one koji pate od nesanice, slana voda bi mogla da postane rešenje. Prirodni minerali u soli smiruju telo i nervni sistem i smanjuju količinu kortizola u telu, takozvanog hormona stresa koji nas često sprečava da spavamo.

Koža

Svi želimo da imamo zdravu i lepu kožu, a u tome nam pomažu i minerali koji se nalaze u soli. Uzimanjem vode sa soli smanjićete akne, osip, ekcem i koža će vam biti glatka i čista, navodi novi.ba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.