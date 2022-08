Čudesna biljka koja pomaže protiv depresije, nervoze i nesanice

Kantarion, gospina trava ili latinski Hypericum perforatum višegodišnja je biljka koja samoniklo raste na neobrađenim livadama i pašnjacima, u hrastovim i borovim šumama i uz puteve u celoj Evropi, severnoj Aziji, severnoj Africi i Severnoj Americi. Tako je možemo pronaći i u svim krajevima naše zemlje.

Ova biljka, koja je jedna od najpopularnijih i možda najviše istraživanih lekovitih biljaka u Evropi, raste do visine od 70 centimetara, a na izduženim se listovima vide sitne tačke koje, gledajući prema svetlu, izgledaju kao perforacije te je odatle i dobila latinski naziv – perforatum. Raste leti, od maja do septembra, a beru se mali žuti cvetovi, i to dok su u cvatu, uglavnom u julu.

U narodnoj medicini kantarion se kao lek koristi za niz problema. Čaj i tinkture koriste se kod nervoze, nesanice, depresije, bolova i probavnih tegoba, astme i upale materice, dok se uljni macerat koristi za opekotine, zaceljivanje rana, kod raznih upalnih bolesti kože, protiv bolova mišića i zglobova, ali i kao maska za kosu. Ono po čemu je kantarion možda najpoznatiji i za šta se najviše koristi je popravljanje raspoloženja i ublažavanje i lečenje depresije, piše Živim.hr.

Hemikalije u mozgu

Naučnici pretpostavljaju da hipericin i hiperforin iz ove biljke mogu povećati nivo nekih hemikalija u mozgu, poput serotonina, a osobe koje pate od depresije često imaju nizak nivo serotonina i drugih neuroprenosnika. Mnogi odlučuju da isprobaju terapiju kantarionom jer ima manje nuspojava nego antidepresivi. Ali, osim njenim efektom na depresiju, naučnici su se u brojnim istraživanjima bavili i time kako kantarion deluje kod anksioznosti, simptoma menopauze, simptoma PMS-a, sezonskog afektivnog poremećaja, odvikavanja od pušenja i virusnih infekcija. Poznato je i da je izuzetno koristan i lekovit za kožu te se ulje kantariona koristi, osim za brže zaceljivanje rana, i za niz drugih kožnih problema, od ekcema, suve, grube i nadražene kože do opekotina ili hemoroida.

Depresija i menopauza

Revizija 66 studija sprovedena 2015. i objavljena u časopisu Annals of Family Medicine pokazala je da su i antidepresivi i kantarion bili efikasniji od placeba u lečenju blage do umerene depresije, ali osobe koje su uzimale kantarion bile su sklonije da nastave s terapijom jer je ona imala manje nuspojava nego lekovi. Pokazalo se i da je kantarion bio jednako efikasan kao antidepresivi u lečenju blage depresije. Kad je reč o ublažavanju simptoma menopauze, pokazalo se da je efikasan u lečenju psihičkih simptoma povezanih s menopauzom kao što su tuga, anksioznost i stres, ali i u ublažavanju fizičkih simptoma poput navala vrućine i noćnog znojenja. Smatra se da kantarion leči psihičke simptome menopauze na isti način, odnosno istim mehanizmom kojim deluje kod blage depresije ili sezonskog afektivnog poremećaja, dok njegov pozitivni efekat na fizičke simptome nije toliko istraživan ni jasan. U svakom slučaju, s obzirom na to da utiče na nivo serotonina u mozgu, kantarion efikasno pomaže i u ublažavanju simptoma PMS-a. Osim toga, smatra se da deluje i na neke druge neuroprenosnike, osim serotonina, među kojima je GABA sa sedativnim i antispazmatskim efektom te zbog toga pomaže u ublažavanju bolova, uključujući i one menstrualne.

Kantarionovo ulje

Od davnina se kantarionovo ulje koristi kod raznih kožnih oboljenja, poput dermatitisa, ali i raznih kožnih problema kao što su ožiljci, akne, bubuljice, opekotine, hemoroidi ili za brže zaceljivanje rana kao i za ublažavanje bolova mišića i zglobova masiranjem ulja u bolna područja. Masaža kantarionovim uljem može vam pomoći i da se opustite. Pomaže i kod suve i ispucale kože, a odlično rešava i neke ženske probleme poput infekcije gljivicom Candidom albicans. Dovoljno je da tampon namočite u ulje i stavite u vulvu kako biste se rešili bakterija i gljivica. Osim protiv bakterijskih i gljivičnih oboljenja, kantarionovo ulje može pomoći i u regeneraciji ćelija i tkiva u vagini. Tampon treba stavljati tri puta na dan na 15 do 30 minuta.

Iako gotovo kantarionovo ulje možete kupiti u apotekama i drogerijama, jednostavno ga možete pripremiti i sami. Cvetovi se beru otvoreni, a ne osušeni ili oni koji nisu precvali i ne bi ih trebalo brati nakon kiše kako ne bi bili vlažni. Cvetove treba staviti u čistu i suvu staklenu flašu ili teglu i zaliti maslinovim uljem tako da su sasvim prekriveni. Flašu ili teglu potom zatvorite i držite na suncu šest do sedam nedelja, a svakih nekoliko dana promešajte. Nakon sedam nedelja procedite i ulje je spremno za upotrebu. Čuvajte ga na tamnom mestu, do dve godine.

Za meku kožu

Ulje možete nanositi na kožu tri puta dnevno i od njega će postati glatka i mekana, a ožiljci će s vremenom postati manje vidljivi. Međutim, nikada ga ne stavljajte na otvorenu ranu, već je prvo očistite i dezinfikujte pa pričekajte da zaraste. Još jedno upozorenje: nikada ne nanosite kantarionovo ulje na kožu neposredno pre izlaska na sunce jer može izazvati reakciju na koži, poput opekotine. S druge strane, preporučljivo ga je koristiti nakon sunčanja kako bi se koža smirila i kako bi joj se vratila vlažnost. Najbolje je da ga nanosite uveče, pre spavanja, a ujutro pre izlaska na sunce operite mesto na koje ste naneli ulje.

Čaj i tinktura

Kantarion može se koristiti i u obliku čaja i tinkture kao i u obliku suplementa. Čaj se priprema tako da u vrućoj vodi namačete dva grama osušenih cvetova dvadesetak minuta, a zatim tečnost procedite. Dnevno se mogu popiti dve šoljice čaja. Tinktura se pravi na sličan način kao i ulje, samo što se umesto maslinovog ulja koristi domaća rakija (ili votka). Kada je tinktura gotova, procedi se i koristi tri puta dnevno, u dozi od 30-40 kapi razređenih s malo vode ili čaja. Kantarion je inače koristan i kod bolova u stomaku, upale jajnika, bolnih bubrega ili proliva. Kod tih problema nabolje je uzimati čaj ili tinkturu.

I vino

Od kantariona se može praviti i vino koje se, s obzirom na to da je reč o alkoholnom piću, pije umereno i prema potrebi. Četrdeset cvetova kantariona stavite u teglu ili flašu, prelijte litrom kvalitetnog vina i ostavite da stoji na toplom mesec dana. Nakon mesec dana procedite preko čiste gaze i pijte vino kao aperitiv, po 1-2 čašice pre jela, što će pozitivno delovati na probavu.

Odlučite li se za kapsule i tablete koje sadrže kantarion, uzimajte ih prema uputstvima na pakovanju ili prema uputstvima fitoterapeuta i ne prekoračujte preporučenu dozu. Kantarion je nutritivno vrlo dragocena biljka koja je bogat izvor vitamina C, karotena i različitih tanina. Sadrži i kalijum, kalcijum, magnezijum i gvožđe kao i bakar, cink, kobalt, molibden, hrom, aluminij, selen, nikal i stroncijum, kadmijum, olovo i bor.

