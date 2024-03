Čudotvoran domaći melem pomaže u zaceljenju rana i lečenju preloma

Domaći melemi, koje su pravile naše bake, pokazali su se kao veoma efikasni u lečenju mnogih bolesti. Za njihovu pripremu potrebni su sastojci koje uglavnom svi imamo u kući, ali kako ih kombinovati i u kom odnosu pročitajte u nastavku teksta.

Gavez je biljka koja se u narodnoj medicini koristi za ublažavanje bolova, lečenje povreda, a narodni travar Momčilo Antonijević je objasnio u Jutarnjem programu RTS-a kako se pravilno koristi, a prenosi Mondo.

„Neverovatna je biljka, sadrži alantoin i stimuliše stvaranje novih ćelija. On nam je poznat iz tretmana puževima, neko vreme su bili veoma popularni da bi se koža zategla i izgledala bolje. Ako želite da izbegnete takav tretman, koristite gavez, neven ili bokvicu“, rekao je on.

„Uživa tu reputaciju najbolje biljke za kosti i rane, za zarastanje, značajno ubrzava taj proces. Važno je napomenuti da ne treba nikada stavljati oblog od kuvanog gaveza na otvorenu ranu, ranu koja je jako blizu zgloba ili kost koja nije nameštena, ona mora biti u pravilnom položaju da bi pravilno zarasla.

Od svežeg i suvog gaveza se prave obloge, kuva se u mleku, koren kada se bere u prirodi, važno je da ga pažljivo operete jer ipak raste u zemlji. Osušite ga pa ga usitnite, jer će se stvrdnuti kao kamen, pa morate biti brzi.

Ako ga čuvamo za zimu, iseckaćemo ga. Ako ga koristimo svežeg, možemo da ga rendamo. Može se koristiti i suv gavez, dve supene kašike stavite u šolju mleka i to prokuvate, isto je sa rendanim svežim. On ima puno sluzi, dobićete jednu smesu koja je kao faširano meso, gusta i kompaktna mešavina. Rastanjite je na gazi ili čistoj krpi, privijte na povređeno mesto i držite dva sata“, rekao je on.

„Najlekovitiji deo je koren, on sadrži najviše alantoina, listovi su odlični za đubrivo kao i domaće đubrivo od koprive. Sadrže mangan, fosfor, kalcijum i druge sastojke za biljku. Prskanjem tim razblaženim eliksirom branimo biljke od insekata i ne moramo da koristimo sintetičke insekticide“, rekao je on.

„Koristi se 10-15 dana melem u mleku, a melem u masti koji se može praviti sa uljem, voskom ili mašću, možete ga koristiti i duže protiv bolova. Obloge sa tinkturom možete takođe koristiti duže, naročito za sportske povrede, jer kada se gavez upotrebljava spolja prilično je bezbedan. Žuti gavez je lekovit ali manje od ružičastog ili plavog“, rekao je on.

Koren gaveza se mora dobro oprati, ali i osušiti da melem ne bi propao. Koren se prži u masti i čim zacvrči se sklanja s vatre, i poklopljen stoji preko noći. Kada prođe 24 sata, na tihoj vatri blago zagrejte mast tako da možete da je procedite. Proceđenu mast stavite u suvu i potpuno čistu posudu, plastičnu ili teglu. Možete mu dodati desetak kapi etarskog ulja nane ili eukaliptusa, koji deluju sinergistički sa gavezom i ublažavaju bol u kostima, zglobovima i mišićima.

„Jedan melem se koristi kod preloma, a ovo kod bolova, može se praviti i tinktura od gaveza u rakiji ili alkoholu od 50 procenata. Stoji dve nedelje i tinktura se koristi kod bolova ali i sportskih povreda. Gavez se upotrebljavao i za unutrašnju upotrebu, kao čaj, jer sadrži sastojke kao matičnjak i čičak, koji jačaju imunitet. Obnavlja sluzokožu želuca, što je dobro za čireve na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, ali sadrži pirolizinske alkaloide koji dugotrajnom upotrebom oštećuju jetru. Zbog toga se ne preporučuje više njegova unutrašnja upotreba, jer je rizik od produženog dejstva na jetru preveliki“, rekao je Antonijević.

