Čuvajte zdravlje srca! Ove namirnice štite od srčanog udara

Čuvajte svoje srce! Pravilno se hranite! Ovih 6 namirnica obavezno uvrstite u ishranu:

1. Mleko s omega 3

Omega-3 masne kiseline čuvaju elastičnost krvnih sudova – naročito se to odnosi na dokozaheksaensku kiselinu (DHA). A to je veoma važno s obzirom na to da se arterije s godinama stvrdnjavaju i ograničavaju protok krvi, piše Stil.

Ove namirnice su bogate omega 3 masnim kiselinama:

morski plodovi

mleko

i jaja s DHA obogaćenim sastojcima.

2. Riba

Riba je prepuna omega 3 masnim kiselinama koje čuvaju rad mozga i srca.

3. Pistaći

Svi orašasti plodovi su bogati zdravim masnoćama, ali pistaći naročito.

4. Brokoli

Brokoli je povrće bogato sulforafanom, antioksidansom koji smanjuje nivo citokina, koji pokreće upalne procese u organizmu. Naučnici ističu da brokol poboljšava kardiovaskularno zdravlje, najviše zbog sulforafana, koji pročišćava arterije od masnoća.

5. Krompir

Reč je o namirnici koja je dobra za zdravlje, bogata kalijumom i vlaknima.

6. Čokolada

Kakao zrna sadrže flavanolim- biljne spojeve koji imaju antioksidativna svojstva i odlična su za srce.

Istraživanje o čokoladi iz 2017. godine, objavljeno u časopisu Nutrients, pokazalo je da su ljudi koji su redovno, ali umereno, konzumirali čokoladu bili izloženi manjem riziku od srčanog udara. Nutricionisti posebno preporučuju tamnu čokoladu s barem 70 posto kakaa.