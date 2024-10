Da li imate zdravo srce? Ovih pet brojeva mogu da otkriju da li ćete biti dugovečni

Problemi sa radom srca ne dolaze uvek sa jasnim znakovima upozorenja

Samo nekoliko „dobrih“ brojeva su dovoljni da budete sigurni da vam je srce zdravo i da ste u dobroj kondiciji.

Koliko koraka dnevno pređete?

Dajte sve od sebe da to bude bar 10.000 koraka. To je, otprilike, nešto duže od 7 kilometara i smatra se minimalnim kretanjem za zdravo srce. Drugi način da održite kondiciju jeste da u toku nedelje ostvarite oko 150 minuta fizičke aktivnosti.

Koliki vam je krvni pritisak?

Visok pritisak često bude otkriven isključivo merenjem, hipertenzija ne daje simptome sama po sebi. Normalan krvni pritisak je 120 / 80, mada kod mnogih on tokom celog života bude oko 140 / 90. Važno je da znate svoje „redovno“ stanje, da biste mogli da uočite eventualna odstupanja.

Koliko vam je holesterol?

Najvažnije je pitanje koliki vam je LOŠ holesterol – to je onaj broj koji dobijemo kad od ukupnog odbijemo „dobar“ holesterol – HDL. Naravno, što je niži, to je bolje – oko 130 mg/dL je u redu, a ako ste u visokom riziku od srčanih oboljenja, treba da težite broju 70 do 100 mg/dL.

Koliki vam je šećer u krvi?

Visok nivo šećera u krvi povećava rizik od dijabetesa koji oštećuje arterije. Ne zaboravite da su i tip 1 i tip 2 faktori visokog rizika za srčana oboljenja. Dakle, nivo glukoze u krvi ne bi trebalo da prelazi 5,5.

Koliko spavate?

Na ovo pitanje nema „tačnog“ odgovora za sve, ali većini ljudi je potrebno između 6 i 8 časova. Redovan san u skladu sa vašim potrebama je veoma važan za zdravlje srca. Ako imate problema po bilo kom od ovih pitanja, ne zaboravite da se uvek može naći rešenje i da za njih, zaista, nikad nije kasno!

(Najžena.alo.rs)

