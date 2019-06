Da vam ne presedne luda noć: sprečite mamurluk i glavobolju!

Često se dešava da „posle burne noći zora dolazi“, što će reći – posle malo više popijenog alkohola, sutradan uz mamurluk dolazi užasna glavobolja.

Upravo zbog te veoma jake glavobolje, ljudi se stalno pitaju: „Šta treba preduzeti da do glavobolje ne dođe ili da li ima leka protiv mamurluka i glavobolje?“

Zbog čega se uz mamurluk javljaju glavobolje?

Mamurluk gotovo uvek prate nepodnošljive glavobolje, ali, nasuprot opštem mišljenju, uzrok ove glavobolje uopšte ne predstavlja popijena velika količina alkohola. Stručnjaci smatraju da je mnogo veća verovatnoća da ovu glavobolju dobiju osobe koje ne piju često i toliko mnogo nego osobe koje piju velike količine alkohola „redovno“ i duže vreme.

Alkohol ima kako direktne, tako i indirektne uticaje koji doprinose pojavi glavobolje. Alkohol pre svega izaziva dehidrataciju, on „gasi“ antidehidratacioni mehanizam u našem telu, zbog čega dolazi do pojačanog i čestog nagona za uriniranjem,

Alkohol takođe izlaže našu jetru stresu, čime onemogućava da ona proizvodi neophodnu glukozu (šećer), a glukoza je „gorivo“ koje pokreće sve ćelije u našem telu. To se loše odražava na moždane ćelije, jer su one posebno zavisne od ovog pogonskog „goriva“.

Još jedna loša strana alkohola jeste u tome što on utiče na supstance koje ćelije u našem telu koriste u međusobnoj komunikaciji. Jedna od ovih supstanci jeste i prostaglandin – odgovoran za funkcionisanje naših receptora za bol, kao i za funkcionisanje brojnih drugih vitalnih telesnih sistema. Glavni indirektni uticaj koji alkohol ima na naš organizam jeste izazivanje upale, usled čega dolazi do oticanja naših krvnih organa. To je i jedan od razloga zbog čega neki od nas i ne moraju da sačekaju jutro da bi osetili glavobolju.

Alkohol kao supstanca ima slično dejstvo kao i droga, pa čini da se preterano znojite i crvenite, da vam srce ubrzano lupa i izaziva užasnu mučninu u stomaku. Ukoliko se prilična količina acetaldehida nataloži u vašem telu, neizbežno dolazi i do povraćanja.

Kako sprečiti ove glavobolje?

Najkorisnije je da pre nego što se „bacite“ na alkoholne napitke, pojedete jak obrok koji u većoj količni obiluje mastima. Masna hrana oblaže naš stomak i usporava apsorpciju alkohola; a masna hrana je uglavnom prepuna i ugljenih hidrata, koji se, kada se jednom nađu u našem organizmu, pretvaraju u šećer (glukozu). Na taj način se dobija dodatna zaliha šećera čiji se nivo, inače, usled dejstva alkohola smanjuje.

Korisno je praviti male pauze između pića a za to vreme piti neki bezalkoholni napitak ili vodu. Preporučujemo voćne sokove od brusnice, borovnice ili sok od paradajza, koji pomažu da vaše telo nadoknadi glukozu koju je izgubilo usled dejstva alkohola.

I kofein, kao i pića koja ga sadrže, smatra se jako korisnim jer može pomoći u sprečavanju otoka naših krvnih sudova usled alkohola. Ali ukoliko konsumirate kofein, postarajte se da povećate i unos vode, jer kofein izaziva gubitak vode u našem organizmu. To je jako bitno iz prostog razloga što po svaku cenu treba izbeći dehidriranje prilikom konsumiranja alkohola.

Kako izlečiti glavobolju usled mamurluka i popijenog alkohola?

Najveći problem predstavlja samo dehidriranje našeg organizma i zato je bitno piti vodu. Čak i ako ste u stanju, jak i mastan obrok nije dobro rešenje. Ipak je potrebno da u stomak unesete barem malo hrane, a u tom slučaju vam može dobro doći tost.

Takođe je bitno uneti i malo šećera. Sok od paradajza ili sok od jabuke takođe vam neće škoditi. Ukoliko vaš stomak to može da podnese – ako nemate problema sa čirevima ili poremećajima u krvotoku – možete uzeti aspirin ili ibuprofen.

Ako patite od migrene, može biti teško utvrditi da li imate glavobolju zbog alkohola ili je to migrena. Ukoliko već koristite a posedujete neki od lekova iz triptan grupe lekova, uzimanje jednog od njih takođe vam može pomoći.