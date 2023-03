Dobro je znati: Kako momentalno zaustaviti proliv, bez tableta

Svima nam se desilo da smo makar jednom u životu imali dijareju – proliv. Uzročnici dijareje mogu biti različiti. Od „prolećnog proliva – stomačnog gripa“ koji je uzrokovan rota virusom, a koji se javlja obično početkom marta, pa do proliva izazvanih raznim patogenim organizmima kao što su bakterije i gljivice. Pored toga postoje i druge vrste proliva i sve su različite etiologije, odnosno različiti su im uzročnici.

Zajedničko pitanje svih ljudi koji se bore sa prolivom jeste: Kako zaustaviti proliv? I kako da to uradim odmah?

Brza rešenja, uzročnici i posledice, i sve ono što treba da znate o prolivu, sada smo sjedinili kako bi ovaj problem bio lako rešiv. Evo na koje sve načine možete zaustaviti proliv.

Nemojte jesti ništa što u sebi sadrži šećere i mlečne masti. Odreknite se mleka, jogurta i svih mlečnih proizvoda na nekoliko dana.

Jedite integralni suvi keks, dvopek, unosite dosta tečnosti i jedite pirinač.

Pored toga, ishrana za zaustavljanje proliva obuhvata i ovo:

Spremite sebi supu koja nije masna. Preporučuje se supa iz kesice, koja će vam pomoći da ne dehidrirate, a i biće od svih namirnica najukusnija. Pirinač spremajte samo sa piletinom, dovoljno je da stavite samo vegetu ili so.

Jabuka će vam pomoći u borbi protiv proliva, ali ne u stanju u kojem je inače jedemo. Izrendajte je i ostavite da stoji oko sat vremena. Promeniće boju, ali nemojte da vas to obeshrabri. Pojedite je i videćete kako će vam ovo blagotvorno voće pomoći da se vaš stomak umiri.

Voda je nezaobilazni deo lečenja. Pijte dosta tečnosti u malim količinama

Što se tiče voća, osim jabuke, veom delotvorna biće i banana.

Čajevi mogu biti veoma delotvorni kada je u pitanju proliv, ali samo određene vrste.

Kamilica, slez, čaj od dunje, čaj od bokvice, hrastova kora, čaj od šipka, čaj od nane i čaj od kupine pomoći će vam zbog svojih blagotvornih dejstava i dijareja će stati.

Osim čaja, ulje divljeg origana jeste najdelotvornije protiv proliva. Ulje divljeg origana stavlja se na kockicu šećera i zatim se ta kockica pojede. Ima jak ukus i miris i ako ga do sada niste probali, može izazvati mučninu. Za početak, stavite samo nekoliko kapi. Proliv će brzo nestati.

Kafa protiv proliva: Od davnina, znamo da kafa način kako zaustaviti proliv koji deluje najbrže od svih lekova. Ipak, ovaj napitak može da bude vrlo neukusan kao lek.

Jedna kašičica sirove kafe na prazan stomak, čim dijareja počne, biće sjajno rešenje za zaustavljanje. Ovo će biti neprijatno.

Druga verzija istog leka sa kafom jeste da iscedite limun u jednu kašičicu kafe i da sjedinite smesu. Ovakvu smesu treba pojesti. Gorko- kiseo ukusn je vrlo jak i neprijatan. Ne pokušavajte da promenite ovaj ukus dodavanjem šećera ili vode. Koristite domaću kafu, a ne instant.

Koka kola protiv proliva: Koka kola može da bude način kako zaustaviti proliv kada je on u početnoj fazi. Ipak, ne treba preterivati. Dve do tri čaše koka kole dnevno biće dovoljne da pomognu. Koka kola deluje relativno brzo zato što je gazirana i u sebi sadrži sastojke koje eliminišu bakterije koje stvaraju proliv. Uz to, pojedite nekoliko kockica crne čokolade. Crna čokolada koja u sebi ima mnogo kakaoa steže stolicu. Ako je nemate kod kuće, nikako ne možete do prodavnice, iskoristite čokoladu za kuvanje. Priznaćete, ovo je najukusniji recept!

Tablete za proliv: Lekove za proliv možete nabaviti u svakoj apoteci i dostupni su bez recepta. Lekovi za proliv primenjuju se za kratkotrajnu upotrebu, maksimalno dva dana i očekuje se da će vam dijareja stati veoma brzo, u zavisnosti od čega ste ga dobili.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.