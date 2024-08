Dobro pogledajte svoja stopala: Ove promene mogu biti znak užasne bolesti

Iznenadne promene na stopalima i listovima su veoma sumnjive.

Sve što treba da znate o svom zdravlju možete da vidite na stopalima i listovima. Noge su najbolji pokazatelj potencijalnih zdravstvenih problema, i lekari upozoravaju da naglo oticanje nogu, peckanje ili nagli bol, morate ozbiljno da shvatite.

Doktor Haurad Levin izdvaja šest najčešćih bolesti čije simptome možete videti na nogama.

Otečeni zglobovi

Ukoliko se otok na zglobovima iznenada pojavi, to bi mogao da bude znak da se tečnost sakuplja u tim oblastima. Prema tvrdnjama stručnjaka, ovo se dešava kada predugo sedite ili stojite, ili ste jeli previše slane hrane. Takođe, na oticanje zglobova utiče i gojaznost, hormonska terapija, trudnoća i uzimanje lekova za pritisak.

– Osoba može da zadržava tečnost zbog mnogo razloga, uključujući tu kardiovaskularne bolesti, poremećaj štitne žlezde, anemiju i probleme sa jetrom i bubrezima. Takođe, otečeni zglobovi mogu da budu posledica povrede ili krvnog ugruška. Međutim, najčešći uzrok su slabi zalisci u nožnim venama – objasnio je doktor Levin.

Bolni listovi

Ako često imate bolove u listovima dok šetate ili vežbate, i osećate slabost u nogama, uz pojavu plavičaste kože, sve to bi mogli da budu znakovi periferne arterijske bolesti (PAD):

Ovo se dešava kada dođe do blokade protoka krvi do mišića nogu, što je prouzrokovano sužavanjem arterija pod uticajem nakupljenih masti i holesterola.

– Mnogi ljudi pogrešno misle da je ovo deo starenja. Ali, ne postoji nijedan razlog, da inače zdrava osoba, iznenada oseća bol u nogama – napominje Levin.

Trnci

Često se dešava da osećate neprijatno peckanje ili trnce u nozi nakon sedenja u neprijatnom položaju. Međutim, žarenje u nogama morate ozbiljno da shvatite ako imate dijabetes jer to bi mogao da bude znak dijabetičke neuropatije – do koje dolazi kada dijabetes tip 1 i tip 2 dovodi do oštećenja nerava.

Udubljenja na nogama

Najčešće su posledica celulita. Ljudi počinju da ga primećuju tokom puberteta, a sa starenjem ili nabacivanjem kilograma, celulit će biti sve vidljiviji.

Takođe, ova udubljenja mogu da budu i simptom lipoderme, odnosno nenormalnog nakupljanja masti. Zbog lipoderme, vaše ruke ili noge mogu da izgledaju neproporcionalno veće u odnosu na ostatak tela. Ako je lipoderma praćena i bolom i osećajem težine u ekstremitetima, poželjno je da se što pre javite lekaru.

Vidljive vene

Da li vaše vene izgledaju otečeno i izvrnute ispod kože? To bi mogao da bude znak da imate proširene vene. Među čestim simptomima su i promena boje kože, težina u nogama i povremeni otoci na zglobovima.

Osobe sa proširenim venama su u mnogo većem riziku od ugruška krvi, a ukoliko u periodu od dve nedelje osećate bol i oticanje nogu, javite se lekaru, piše The Sun.

Opadanje dlaka

Opadanje dlaka je jedan od čestih simptoma periferne arterijske bolesti. Drugi znakovi su: modrice i male ranice koje sporo zarastaju, promena boje kože koja postaje bleđa nego inače, a kod muškaraca jedan od simptoma je i erektilna disfunkcija.

