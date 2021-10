Dodajte samo 1 sastojak u zeleni čaj i postaće čudotvoran lek za razne bolesti

Kako se pravilno pije zeleni čaj za mršavljenje i jačanje imuniteta? Pročitajte!

Zeleni čaj može biti vrlo koristan za mršavljenje jer podstiče metabolizam pa se hrana efikasnije koristi.

U ovom napitku uživaju ljudi širom sveta, a sadrži kofein kao i flavonoid katehin koji deluje kao antioksidant. Oba ova sastojka mogu da ubrzaju metabolizam.

Katehin razbija naslage masti, a u sadejstvu s kofeinom, povećava količinu energije koju organizam koristi. Naravno, ne možete da pojedete picu i uz nju popijete šolju zelenog čaja, pa da se onda pitate zašto nema efekta na mršavljenje.

Međutim, nije neophodno ni da počinjete rigoroznu dijetu, već da uvedete zdrave navike u ishrani i prestanete da jedete kalorične grickalice. Takođe, neminovno je da pojačate i fizičku aktivnost. Međutim, i jedno i drugo će imati jači i brži efekat ako uvedete i naviku pijenja zelenog čaja. Preporučuju se dve do tri šolje dnevno.

Zeleni čaj sadrži i vitamine B grupe, uključujući i folnu kiselinu, magnezijum, kao i različite flavonoide pa se preporučuje svima koji se bore protiv povišenog holesterola. Ako mu dodate i malo limunovog soka, pojačaćete njegovo blagotvorno dejstvo na zdravlje i jačanje otpornosti organizma na bolesti.

Ako pripremate zeleni čaj iz kesice, stavite vodu da se zagreje do temperature od oko 85 C stepeni (ne treba da provri), pa spustite kesicu i ostavite je u poklopljenoj šolji maksimalno do 2 minuta. Ako pripremate čaj u listićima, prelijte vrelom vodom pola kašičice listića, poklopite šolju pa procedite čaj već posle 60 sekundi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.