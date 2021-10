Doktori otkrili koliko često treba obavljati veliku nuždu

Bez obzira na to govorite li otvoreno o tome ili ne, svi obavljamo veliku nuždu. Iako je nekim ljudima neprijatno da govore o svojim kupatilskim navikama, važno je biti informisan o zdravlju probavnog sistema. Na primer, ako znate koliko često treba obavljati veliku nuždu, onda ćete moći da prepoznate šta je abnormalno i kada se obratiti lekaru.

Koliko često treba obavljati veliku nuždu?

Ne postoji tačan odgovor. Svaka osoba je drugačija.

„Obično se smatra da je normalno ako se velika nužda obavlja do tri puta dnevno, a retka je kod onih koji je imaju tri puta nedeljno“, kaže gastroenterolog Džesi P. Huton.

Istraživanje sprovedeno 2010. na odraslima starosti od 18 do 70 godina pokazalo je da 98 posto anketiranih obavlja veliku nuždu od tri puta dnevno do tri puta nedeljno. 77 posto njih prijavilo je normalnu nuždu, 12 posto tvrdu, a 10 posto mekanu.

„Neki ljudi možda idu u toalet više od tri puta dnevno ili ređe od tri puta nedeljno, a za njih to i dalje može da bude normalno. Kad počnete da osećate promene u učestalosti, to može ukazivati ​​na to da nešto nije u redu“, ističe Huton.

Takođe, dr. Aškan Faradi upozorava da pratite i druge navike. Vaša nužda verovatno je normalna ako potpuno ispraznite creva i ako je izmet čvrst.

Faktori koji utiču na učestalost obavljanja velike nužde

Na to koliko često idete u WC utiču razni faktori. To su:

Starost: Zatvor je češći kako starite. To se događa zbog usporavanja kontrakcija debelog creva i smanjene količine vode u debelom crevu, kaže Huton.

Lekovi: Uzimanje lekova jedan je od najčešćih razloga za zatvor, kaže Faradi. Neki primeri ovih lekova su određeni antidepresivi, određeni antacidi, određeni lekovi protiv bolova, određeni lekovi za visoki krvni pritisak.

Nivo aktivnosti: Ako ne vežbate često i relativno ste nepokretni, veća je verovatnoća da ćete dobiti zatvor, kaže Faradi. To je zato što nepokretnost može usporiti creva.

Ishrana: Prehrambene navike igraju veliku ulogu vašem pražnjenju creva. Ako vam na jelovniku nedostaje vlakana, to može doprineti zatvoru, kaže Huton. Vlakna pomažu u održavanju pokreta probavnog trakta. S druge strane, ako iznenada promenite ishranu i počnete da jedete mnogo više vlakana, možda ćete primetiti da obavljate nuždu češće nego pre, kaže Faradi. Hrana bogata vlaknima uključuje proizvode od integralnih žitarica, voće i povrće, prenosi Index.hr.

Stres: Razdoblja visokog stresa ili anksioznosti mogu uticati na učestalost obavljanja nužde, a mogu se manifestovati kao zatvor ili češće obavljanje nužde, ponekad čak i prolivom, kaže Farhadi.

Ako želite da redovno obavljate nuždu, možete napraviti nekoliko promena u načinu života. Povećajte unos vlakana, uzimajte probiotike, pijte puno vode i vežbajte, savetuju lekari.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.