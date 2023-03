Dva su razloga zašto biste pre spavanja trebali da stavite sapun ispod čaršafa

Ako imate problema sa grčevima u nogama ili sa nesanicom i nedostatkom sna, možete se poslužiti jednostavnim trikom koji vam može znatno olakšati.

Naime, neki lekari savetuju da pre spavanja, ispod čaršafa stavite sapun. Zbog čega se to preporučuje?

Kako objašnjava američki doktor Oz, iz sapuna se oslobađa magnezijum, pa, dok spavamo, na taj način mogu se ublažiti grčevi.

Za one koji imaju sindrom nemirnih nogu (RLS sindrom) preporučuje se korišćenje sapuna od lavande. Miris lavande obožavamo i uz to on ima umirujući efekat. Istraživanje sprovedeno 2008. godine dokazalo je da miris lavande pomaže bebama u smirivanju njihove razdražljivosti i bržem uspavljivanju.

