Džabe pijemo vitamine, kad pravimo ove 4 greške

Možda ne obraćamo pažnju ali ove četiri naizgled obične navike ruše naš imunitet, ma koliko god ga jačali hranom i suplementima

Jačanje imuniteta veoma je važno i inače, tokom cele godine, a naročito zimi kada pored pandemije korone, imamo i niz respiratornih ili stomačnih virusa.

Telu će pomoći zdrava ishrana, redovno vežbanje i unošenje vitamina, ali postoje i naizgled obične navike ili čak osećanja koje ugrožavaju naš imunitet.

1. Dugo sedenje

Odsustvo fizičke aktivnosti čini nas manje otpornim, ali i duže bolesnim ako virus uspe da nas napadne. Jedno istraživanje objavljeno u britanskom „Žurnalu sportske medicine“ pokazalo je da su infekcije respiratornog trakta trajale 42% duže kod ljudi koji nisu vežbali i imali su jače simptome od onih koji su aerobne vežbe radili pet puta nedeljno.

2. Stalno osećate da ste pod stresom

Jedna stresna situacija neće napraviti „haos“ u imunom sistemu, a sigurno svi skoro svakog dana imamo barem po jednu. Svađa, neki hitan rok na poslu ili bilo šta slično deo su svakodnevnog života.

Ali ako nešto vašem sistemu donosi dugoročni stres, može veoma loše uticati na vaš imunitet. Studija objavljena u žurnalu „Proceedings of the national academy of sciences“ pokazala je da ljudi koji imaju dugoročan stres imaju više šanse da obole od prehlade.

3. Uzimate lekove na svoju ruku

Naročito ako su u pitanju antibiotici, ovo nikada ne bi trebalo raditi. Možda vam je prvi impuls da uzmete antibiotik kako biste se „na brzinu“ izborili sa bakterijom, ali konsultujte lekara, jer ovo može biti štetno. Antibiotici će umanjiti broj belih krvnih zrnaca i molekula koji aktiviraju proteine koji se bore protiv „uljeza“. Kada završite rundu antibiotika, imuni sistem će biti oslabljen, plus moguće je da će se antibiotik „umešati“ u rad zdravih bakterija koje su veoma važne za ceo organizam.

4. Usamljenost

Najpre, vi niste krivi ako se osećate usamljeno, ali bi trebalo da se pripazite. Ako ste dugo usamljeni, jedna petogodišnja studija pokazala je da su ljudi koji se tako osećaju i to ih tišti imali viši nivo hormona norepinefrina. Ovaj hormon podstiče telo da proizvodi bele krvne ćelije koje se „bore“ protiv povreda ili oštećenja, ali istovremeno usporava deo imunog sistema koji se bori protiv virusa. Pozovite prijatelje telefonom, video pozivom, dobro se ispričajte, i male promene u ovom osećanju mogu da pomognu.

Naravno, ne moramo da vam pominjemo da će pušenje, konzumiranje alkohola ili masne hrane takođe oslabiti imunitet.

