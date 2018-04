Epidemija malih boginja u Srbiji prolazi ili?

Iako je ovih dana zabeležen još jedan smrtni slučaj usled komplikacija malih boginja, čini se da epidemija polako prolazi.

Epidemija malih boginja počela je početkom oktobra 2017. godine, a od tada su na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora na teritoriji Republike Srbije. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” prati epidemiološku situaciju, objavljuje zvanične informacije i predlaže mere za odstranjivanja morbila u Srbiji.

Šta su „male boginje“?

Male boginje su zarazna bolest uzrokovana virusom koji se prenosi kašljem i kijanjem.

Karakteristični simptomi su: crvene tačkice ili crveno-braon osip po telu, povišena temperatura, kašalj i kijanje i sivo-bele mrlje u ustima i grlu.

Osip se razvija dva do četiri dana nakon pojave bolesti, počevši od lica i glave i širi se telom. Šta ako vi ili vaši ukućani dobijete male boginje?

Postupajte izričito po savetima lekara uz obavezno mirovanje.

Izbegavajte kontakt sa drugim osobama, bolesnicima, posebno trudnicama i novorođenčadi, najmanje pet dana od pojave simptoma.

Tretmani

Ne postoji specifičan tretman, osim što osoba sa malim boginjama treba da miruje u krevetu i utopljava se:Paracetamol ili ibuprofen (za decu sirup ali odgovarajuće doze za svaki uzrast) mogu pomoći u ublažavanju povišene temperature i bolova

Treba piti dosta tečnosti, ne hladne napitke, da biste izbegli dehidrataciju

Za čišćenje očiju koristite vlažnu vatu ili kapi

Spuštanje zavesa ili roletni smanjuje osetljivost na svetlost

Slušajte lekarske savete ako primećujete simptome virusa malih boginja, ili telefonom kažite lekaru da sumnjate na male boginje.

Doktori moraju da registruju sve slučajeve malih boginja tako da se mogu pratiti i lečiti bilo koje druge vrste infekcija.

Komplikacije

Pacijenti oboleli od malih boginja imaju oslabljen imunitet i oštećene disajne puteve tako da su podložni drugim infekcijama:

Bakterijska infekcija uha.

Bronhitis, laringitis ili krup.

Upala pluća. Pneumonija je česta komplikacija malih boginja. Ljudi sa ugroženim imunološkim sistemom mogu razviti posebno opasnu vrstu pneumonije koja je ponekad fatalna. Encefalitis. Oko 1 od 1.000 pacijenata sa malim boginjama razvija encefalitis, zapaljenje mozga.

Nizak broj trombocita (trombocitopenija) otežava zgrušavanje krvi.

Male boginje mogu izazvati značajne komplikacije tokom trudnoće.

Najteže komplikacije mogu se završiti smrtnim ishodom.

Stanje u Srbiji do 05. 04. 2018.

Od početka oktobra 2017. godine registrovano je ukupno 4538 slučajeva malih boginja.

Najmlađa obolela osoba je stara 15 dana, a najstarija 71 godinu.

Najveći broj obolelih su mlađi od pet godina i stariji od 30 godina starosti.

Većina obolelih osoba (95 %) je bila nevakcinisana , nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa.

Od ukupnog broja obolelih, 32% je bolnički lečeno.

Teže komplikacija registrovane su kod 10% obolelih, kod dve osobe zapaljenja mozga, a kod 488 pacijenata upala pluća.

Do danas je umrlo trinaest osoba obolelih od malih boginja, i to uglavnom posle komplikacija i zapaljenja pluća, a to su prvi smrtni slučajevi od malih boginja u zadnjih 20 godina.

Šta su donele mere?

U skladu sa predloženim merama Instituta „Batut” na teritoriji Republike Srbije intenzivno je sprovedena vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina. Zbog toga se procenat vakcinisane dece „popeo“ iznad 90% što je uslovilo povećan „kolektivni imunitet“.

U medicinskim ustanovama su povećane sanitarne mere i zabranjene su posete pacijentima.

Većina stanovništva je primenjivala mere povećane higijene i smanjenje kontakata sa potencijalno bolesnim osobama, odnosno pacijenti su smanjili kontakte sa drugim osobama.

U mnoge vrtiće i škole nisu išla nevakcinisana deca.

Statistika i prognoze:

Od početka oktobra broj obolelih od malih bohinja se kretao ovako:

2017. godine:

U oktobaru 34 obolela ili prosečno 1 dnevno

U novembru 288 obolelih ili oko 10 dnevno

U decembru 425 obolelih ili u proseku 14 dnevno

2018. godine:

U januaru 941 oboleo ili oko 30 dnevno

U februaru 1208 obolelih ili skoro 40 dnevno

U martu 1514 obolela ili oko 50 dnevno ( maksim 6. Marta, 94 obolelih)

Tokom prvih dana aprila oko 25-30 obolelih dnevno

Od sredine marta se beleži pad broja obolelih koji se nastavio i u aprilu tako da se, prema nekim procenama, očekuje da u aprilu bude 600-800 obolelih sa tendencijom opadanja, uzimajući u obzir sve preduzete mere i poboljšanje vremenskih prilika. Veća dnevna temperatura ne odgovara virusu malih boginja.

Kao zaključak, pretpostavljamo da epidemija malih boginja polako prolazi?