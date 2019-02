Epohalno: naučnici preveli moždane talase u – govor (audio, foto)

Grupa naučnika razvila je način prevođenja moždanih talasa direktno u ljudski govor, što potencijalno daje pacijentima koji nisu u stanju da koriste svoj glas još jedan način komunikacije.

Research in @SciReports:

Towards reconstructing intelligible speech from the human auditory cortex

Turning thoughts into words? https://t.co/XwoDmo3GYF pic.twitter.com/pTAyX8aE2V

— Brian Ahier (@ahier) January 31, 2019