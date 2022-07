Evo kako da napravite čaj od semenki lubenice, iznenadićete se za šta je sve dobar

Tokom konzumiranja lubenice većina ljudi odstranjuje i baca semenke. Oni koji to ne rade u jednom delu pomažu svojoj probavi, ali to je nažalost sve. Same semenke prilikom prolaska kroz probavni trakt ostaju netaknute i samo mehanički pomažu boljoj probavi, ali većina njihovih korisnih sastojaka ostaje neiskorišćena.

Kako bi iskoristili sva lekovita svojstva, semenke je potrebno kuvati, samleti ili ispeći kako bismo došli do dragocenog sadržaja.

Semenke lubenice sadrže dijetetska vlakna neophodna za normalan rad probavnog trakta, pomažu u slučaju pojave crevnih parazita, kao i u lečenju oboljelih od žutice i upala u organizmu, piše portal Zdravljebezdoktora.

Semenke lubenice sadrže supstancu citrulin koja deluje kao antioksidans, pospešuje širenje krvnih sudova i povoljno deluju u slučaju arteroskleroze, hipertenzije, angine pektoris i erektilne disfunkcije kod muškaraca.

Semenke lubenice su zdravi sastojak koji je posebno upotrebljiv za lečenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva. Korišćenjem čaja od svežih sjemenki lubenice uklonićete kamen i pesak u bubrezima.

Evo i magičnog recepta:

Sveže semenke lubenice izdrobite ili iseckajte mlinom, pa kuvajte 15 minuta u dva litra vode. Ovu količinu potrebno je rasporediti i popiti tokom dva dana, a treći dan se pravi pauza.

Proces se tako nastavlja nekoliko sedmica u istim intervalima – dva dana korišćenja sa jednim danom pauze.

Stručnjaci savetuju da tokom leta pripremite i nakupite dovoljnu količinu sjmenki kako bi ih imali raspoložive za dugotrajno korišćenje kada lubenice nisu dostupne.

Semenke lubenice se preporučuju i za jačanje srca kao i mišićne strukture u telu. Takođe, jačaju pamćenje i poboljšavaju koncentraciju.

Sjajan su izvor magnezijuma, gvožđa, vitamina A, B, C, antioksidansa, kalcijuma, mangana, niacina i poluzasićenih zdravih masnoća.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.