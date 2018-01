Kako se za tili čas rešiti bolova u kolenu?

Ako osećate bol u kolenu, nemojte da trpite. Fizioterapeuti predlažu ova jednostavna i brza rešenja kao bi se ublažili neprijatan osećaj u kolenu.

Led

Led je najjednostavnije rešenje da smanjite osećaj bola. Držite kesu leda 10 do 15 minuta na području koje vas boli. Obratite pažnju da samo zaštitite osetljivu kožu na unutrašnjosti kolena debljom tkaninom ili vlažnim peškirom.

Samomasaža

Ona svakako nije opuštajuća kao kada bi vas neko drugi masirao, ali će vam smanjiti bol. Možete koristiti i neka pomagala, poput lopte ili štapa kako bi izmasirali unitrašnjost butine. Mišić primicač (mišić natkolenice) i mišići zadnje lože povezani su u kolenu, pored zgloba. Oslobađanjem ovih mekih tkiva smanjćete pritisak u predelu kolena.

Istezanje unutrašnjih butina

Istezanje u pozi leptira se radi na podu dok su vam stopala spojena, a kolena savijena tako da skoro dodiruju pod. Njih zatim gurajte maksimalno koliko možete, ali pazite da vam stopala budu sastavljena. To dovodi do kontrakcija mišića na obe strane kolena i smanjenje pritiska. Ostanite u položaju leptira najmanje 30 sekundi, i ponovite tri puta.

Istezanje butina

Ovo istezanje radi se na podu, sa obe noge ispužene. Bitno je da u početnom položaju leđa budu prava u odnosu na loge, a zatim torzo približite nogama. Ovi mišići se spajaju u dnu leđa i u kolenima, tako da njihovim istezanjem spanjujete kompresiju u kolenu. U ovom položaju je potrebno ostati najmanje 30 sekundi, a najbolje je ponoviti tri puta.

Istezanje listova

Počnite okrenuti prema zidu. Obe ruke postavite na zid, a jednu nogu unazad. Leđa držite pravo, i savijte jednu nogu u kolenu i kukovima se nagnite napred kako bi istegli vrh lista. Ostanite u tom položaju 30 sekundi, pa ponovite sa drugom nogom, i to po najmanje tri puta.

Istezanje noge u četiri pravca

Tokom ove vežbe, lezite na leđa. Najpre zategnite gornji deo butine (kvadriceps) kako bi ispravili nogu. Zatim nogu podignite naviše ka plafonu, i ponovote 10 puta ovu vežbu. Zatim se okrenite na stranu i nogu postavite u ravni sa torzom, pa je podižite. Takođe odradite 10 ponavljanja. Zauzmite zatim položaj na stomaku, bez podizanja leđa, i istu nogu podižite naviše, takođe 10 puta. Na kraju, okrenite se na stranu na kojoj vam je noga koju vežbate. Savijte je napred i stopalo postvite na podu ispred druge noge. Podižite onda drugu nogu pravo prema plafonu, 10 puta. Zatim sve vežbe ponovite sa drugom nogom.

Preparati za bolove u mišićima

Iako ne nude dugotrajno rešenje, ovi lokalni preparati za bolove u zglobovima i mišićima mogu ohladiti ili zagrejati kožu i dovesti do trenutnog olakšanja. Ove kreme će zavarati vaš mozak, te će one umesto bola u predelu kolena, dovesti do olakšanja.