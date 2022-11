Hvata vas PREHLADA? Jedna kap ovoga je pravi SPAS!

Vreme je gripa i drugih virusa. Deca su jedna od ugroženijih kategorija, jer virusi haraju obdaništima i školama. Ipak, možete delovati na prve znake prehlade, a kako objašnjava moskovski pedijatar-otorinolaringolog, prof. dr Tatjana Garašćenko, koja savetuje roditeljima da pomognu svojoj deci primenom jednostavnog, prirodnog sredstva. Ovaj eliksir možete primeniti i na sebi, a ne samo na deci.

Kako prenosi magičnobilje.rs, njen savet je da je dovoljno da jednu kap soka od crnog (crvenog) luka pomešate sa pet kapi vode (koja je prethodno prokuvana i ohlađena). Da biste napravili sok od luka, treba očišćenu glavicu luka usitniti u kašu i onda iscediti sok.

Ovaj rastvor ukapavajte detetu u nos, pogotovo ako prehlada duže traje. Po jednu do dve kapi u svaku nozdrvu (zavisi od doba deteta), jedanput do tri puta dnevno. Ako dete odbija ukapavanje iz kapaljke, poslužite se sprejom za nos ili nakapajte rastvor na usku vaticu poput one sa štapića za uši (bez štapića naravno), pa mu je ugurajte u nos i istisnite sok i potom izvucite napolje.

“Neka vas ne uplaši obilan iscedak iz nosa: na taj način lečimo čak i upalu sinusa. Nos se čisti i oslobađa od bakterija i virusa”, kaže dr Tatjana Garašćenko.

Inaće, crveni luk deluje antioksidantno, u skladu sa sadržajem fenola i flavonoida, a dejstvo slabi od spoljašnjih opni ka unutrašnjim, što znači da u srži luka ima najviše ovih zdravih supstanci.

