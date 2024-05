I srce radi drugačije: Evo šta se događa kada prestanete da pijete kafu

Omiljeno piće Srba, kafa, ima brojne zdravstvene prednosti, ako se pije umereno, ali i neke mane. Mišljenja su podeljena, te s toga jedne studije potvrđuju da ona poboljšava raspoloženje, jer kofein podstiče proizvodnju dopamina u mozgu, dok druge kažu da je to samo privremeno. Jedne kažu da pozitivno utiče na creva jer kofein pomaže u pražnjenju creva, dok druge ističu da je kafa diuretik i nikako nije dobra za celokupan organizam.

Naravno kao i u svemu, tako i u ispijanju kafe, potrebna je mera. Kada je srce u pitanju, posebno ako imate određena zdravstvena stanja poput srčanih problema ili visokog krvnog pritiska, ako prestanete da pijete kafu ili smanjite količinu koju konzumirate, to bi moglo da pomogne vašem kardiovaskularnom sistemu, prenosi Health Digest.

Advent Health objašnjava da kada pijete kafu, kofein ulazi u vaš krvotok kroz stomak i tanko crevo. Kada uđe u vaše telo, počinje da stimuliše vaš nervni sistem. Receptori u vašim srčanim ćelijama su takođe stimulisani, zbog čega vaše srce kuca brže. Vaš protok krvi se takođe ubrzava. Oni primećuju da je potrebno oko šest sati da ovi efekti nestanu.

Dalje, UC Davis Health ističe da ove promene zdravi ljudi dobro podnose, ali je problem kod onih koji imaju povišeni krvni pritisak ili srčane probleme. To može da dovede do lupanje srca. Takođe može da izazove atrijalnu fibrilaciju i ubrzan rad srca. Prema Mejo klinici, neki ljudi koji redovno piju pića sa kofeinom takođe imaju tendenciju da imaju viši krvni pritisak. Ako je krvni pritisak previsok, može da natera srce da radi jače, oštećujući ga tokom vremena i dovodeći do srčane insuficijencije, prenosi Modno.

Visok krvni pritisak može dodatno da doprinese bolesti koronarnih arterija jer dovodi do oštećenja i sužavanja arterija koje snabdevaju srce (prema klinici Mejo).

Advent Health savetuje da ako nameravate da prestanete da pijete kafu, možda bi bilo pametno da postepeno smanjite količinu koju pijete tokom nekoliko dana kako biste izbegli simptome odvikavanja kao što su magla u mozgu i glavobolja. Predlažu da zamenite kafu bez kofeina i probate biljne čajeve bez kofeina. Kada se odviknete od kafe, vaši simptomi povezani sa kofeinom, kao što su ubrzan rad srca i povišen krvni pritisak, trebalo bi da se ublaže.

