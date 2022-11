Imate grčeve i loše ste raspoloženi? Možda vam fali ovaj mineral

Magnezijum je bitan mineral koji pomaže u borbi protiv svakodnevnog stresa. Važan je za mišiće i nervni sistem, a utiče i na san i koncentraciju. Minimalni dnevni unos ovog minerala je oko 300 mg (telo apsorbuje tek nešto manje od 200 mg).

Magnezijum pijemo kada stignemo, ali da bi delovao potrebno je da se pridržavamo ovih pravila:

Visok nivo magnezijuma se ne preporučuje jer može naneti štetu zdravlju. Prirodni izvori su zeleno lisnato povrće, mahunarke, mlečni proizvodi, soja i suncokretovo seme, integralni pirinač, integralne žitarice, orasi, meso, riba, čokolada sa minimalno 70 odsto kakaoa, neprerađena morska so. Međutim, treba znati da se čak 50 do 70 odsto ovog minerala gubi termičkom obradom, kao i zamrzavanjem namirnica (do 40 odsto) i rafinacijom (do 99 odsto).

Nedostatak magnezijuma dodatno je uzrokovan prekomernim konzumiranjem alkohola, kafe i prekomernim unosom rafinisanog šećera. Preporučeni dnevni unos magnezijuma za zdravu odraslu ženu je 350 mg dnevno, a za odraslog muškarca, trudnice i dojilje 450 mg.

Dokazano je da magnezijum direktno utiče na raspoloženje – ako ga nedostaje, izaziva anksioznost i depresiju. Tek kada ga imamo dovoljno u organizmu, osećamo se uravnoteženo, prenosi živim.hr.

