Imate nisku temperaturu tela? To je znak problema, i to ozbiljnog!

Temperatura između 35 i 36 stepeni nije normalna i može ukazivati na razne poremećaje.

Kao normalna telesna temperatura za zdravog čoveka izmerena na koži uzima se vrednost od 36 do 37 stepeni Celzijusa. Prirodno je da je jutarnja telesna temperatura niža za oko 0,3 stepena od one večernje. Obično je nešto viša kod male dece. Temperatura na sluznicama može da iznosi i do jedan stepen više od one na površini kože.

Stručnjaci objašnjavaju kako odstupanja od normalne temperature mogu biti i zdravstveni indikatori, a suprotno uvreženom mišljenju — snižena temperatura može biti jednako opasna, pa čak i opasnija od one povišene, koje se svi pribojavamo.

Niža temperatura otkriva i sporiji metabolizam

Stalna temperatura koja iznosi ispod 36,5 stepeni tokom dana najčešći je pokazatelj usporenog metabolizma. Ako je udružena sa simptomima poput manjka energije, pospanosti, sporije probave, debljanja, ispucalih noktiju i opadanja kose — ona može da ukazuje na usporeni rad štitne žlezde, odnosno hipotireozu. Ta hormonalna bolest sve je češća među ženskom populacijom, a lako se dijagnostikuje analizom hormona štitne žlezde i antitela u krvi.

Temperatura ispod 36,5 stepeni Celzijusovih ukazuje na poremećaj u organizmu

Simptom ozbiljnijih bolesti

Ali, temperatura tela može pasti i iz drugih razloga, kao što je izloženost hladnom vremenu ili zbog dugotrajnog nošenja mokre odeće. Ipak, ako temperatura niža od 36 stepeni stalno traje, ona može biti simptom sledećih bolesti: infekcije, poremećaja rada bubrega i njihovog oštećenja, smanjenje funkcije jetre, šoka, stresa, nesanice, dijabetesa, zloupotrebe alkohola i droge, Adisonove bolesti…

Temperatura se smanjuje kako starimo

Studije pokazuju da se posle 60. godine života smanjuje telesna temperatura za oko 0,3 stepena. To je rezultat usporavanja metabolizma, a nižu temperaturu najčešće prate slabija cirkulacija i hladni udovi.

Muškarci i žene različito reaguju

Kod izlaganja hladnoći, telo počinje da čuva toplotu kako bi zaštitilo vitalne organe, poput srca, pluća i mozga. Zbog toga manje krvi dopire do područja poput dlanova i stopala, a to se znatno brže događa kod žena. Osim toga, žene će te promene osetiti više nego muškarci na temperaturi od pet Celzijusovih stepeni.

(Sputnjik)