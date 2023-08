Imate problem sa škripanjem zubima u snu? Probajte ovu metodu

Škripanje zubima s vremena na vreme je normalno, ali ako osetite tup bol u vilici nakon što se probudite, velike su šanse da imate bruksizam.

Šta je okidač?

Stres, pijanstvo ili iskrivljeni zubi mogu biti neki od razloga za škripanje zubima u snu. Srećom, postoji nekoliko prirodnih opcija kojer mogu da vam pomognu. Iako povremeno škripanje zubima nije razlog za zabrinutost, ukoliko se to stalno dešava to može da dovede do oralnih ili zubnih komplikacija.

Šta je škripanje zubima?

Škripanje zubima je parafunkcionalna i nevoljna aktivnost. Bruksizam je medicinski termin koji se koristi za definisanje ovog stanja. Iako je bruksizam češći tokom spavanja, može se desiti čak i u budnom stanju.

Škripanje zubima može nastati kao rezultat više faktora:

Anksioznost: Osobe koje se suočavaju sa stresom i anksioznošću imaju veću verovatnoću da razviju ovo stanje.

Lekovi: U određenim slučajevima može da se javi nakon uzimanja antidepresiva.

Poremećaji spavanja: Ako hrčete dok spavate ili imate poteškoća da zaspite, skloniji ste škripanju zubima dok spavate.

Paraliza sna: Ovo je fenomen koji dovodi do privremene nepokretnosti tokom spavanja ili buđenja. Paraliza u snu takođe može dovesti do škripanja zubima

Pušenje i piće: Upotreba duvana i pijenje alkohola su neki drugi faktori koji podstiču škripanje zubima.

Kofein: Kofeinska pića poput čaja i kafe takođe mogu povećati šanse za bruksizam.

Kada je o simptomima reč najčešće se javlja zategnutost i bolni mišići vilice, česte glavobolje, bol u uhu, istrošena zubna gleđ.

Esencijalna ulja

Ulje lavande

Ovo ulje sadrži bioaktivna jedinjenja za koja je poznato da izazivaju opuštanje. Takođe smanjuje stres i anksioznost i može vam pomoći u poboljšanju higijene sna. Ulje lavande smiruje nerve i mišiće oko vilice i tako rešava ovaj problem. Takođe možete isprobati aromaterapiju tako što ćete ulje lavande raspršiti u svojoj sobi kako biste pomogli kod vašeg bruksizma.

Sastojci

1 kap esencijalnog ulja lavande

1 kašičica maslinovog ulja

Priprema: Pomešajte nekoliko kapi esencijalnog ulja lavande sa maslinovim uljem. Nanesite ovu mešavinu na ceo vrat i vilicu i nežno masirajte oko pet minuta. Posle toga isperite mlakom vodom.Uradite ovo najmanje dva puta dnevno.

Esencijalno ulje peperminta

Ovo ulje čini da se osećate osveženo i takođe pomaže u smirivanju nervnog sistema. Masaža uljem mente pre spavanja će vam pomoći da sprečite škripanje zubima.

Sastojci:

1 kap esencijalnog ulja peperminta

1 kašičica kokosovog ulja

Priprema: Pomešajte nekoliko kapi esencijalnog ulja mente sa kokosovim uljem. Nanesite ovu mešavinu na ceo vrat i vilicu i nežno masirajte oko pet minuta. Posle toga isperite mlakom vodom. Radite ovo najmanje dva puta dnevno.

Esencijalno ulje kamilice

Ulje kamilice je prirodan način za ublažavanje stresa i anksioznosti. Opušta mišiće i ima smirujući efekat na čula.

Sastojci:

2 kapi eteričnog ulja kamilice

1 kašičica maslinovog ulja

Priprema: Pomešajte esencijalno ulje kamilice sa kašičicom maslinovog ulja. Nanesite ovu mešavinu na ceo vrat i vilicu. Nastavite da masirate oko deset minuta. Radite ovo najmanje dva puta dnevno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.