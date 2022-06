Izađite konačno na kraj sa prehladama: Pravo iz prirode dolazi 5 lekova

Lekovito bilje je dragocen izvor esencijalnih vitamina i minerala, a evo koje drevne prirodne i narodne lekove možete od njih pripremiti kako bi lakše izašli na kraj sa prehladom.

1. Za prevenciju prehlade i smanjenje rizika od infekcija možete koristiti čaj od majčine dušice. Napravite ga tako što ćete 1 kašičicu suvog ili svežeg bilja majčine dušice preliti sa čašom ključale vode i ostaviti 15 minuta da odstoji. Čaj se pije u bilo koje doba dana, uz dodatak limunovog soka i malo meda za lepši ukus..

2. Neven sa kamilicom takođe pomaže kod simptoma prehlade jer ove biljke imaju antimikrobna i umirujuća svojstva. Biljke u jednakim razmerama se sipaju u ključalu vodu, ostavite da odstoji 10 minuta, procedite i pijte kao čaj. U ovu mešavinu možete dodati cvet lipe i šipak.

3. Tokom prehlade se posebno preporučuje i upotreba listova ribizle jer sadrže veliku količinu vitamina C koji je neophodan za imunitet. Sipajte 200 ml vode u posudu i sačekajte da proključa. Dodajte5-6 listova ribizle, poklopite posudu i ostavite da ključa još nekoliko minuta. Sklonite sa vatre i ostavite još par minuta da se čaj malo ohladi, a onda procedite i popijte.

4. Za lečenje prehlade pogodan je i neverovatno lekovit odvar od grupe biljaka. U jednakimmerama uzmite kamilicu, limunsku travu, viburnum bobice, listove ribizle i cvetove nevena. Prelijte sa vrućom vodom i kuvajte oko 10 do 15 minuta. Procedite i popijte.

5. Čaj od žalfije će takođe pomoći da se nosite sa simptoma prehlade. Ova biljka ima antimikrobna svojstva, pozitivno utiče na zdravlje, a odlična je za ublažavanje simptoma upale grla. Čaj od žalfije može se koristiti za ispiranje upaljenog ili inficiranog grla, a možete ga i piti za celokupno zdravlje. Skuvajte 2 dl vode do ključanja i prelijte preko pune kašike žalfije i ostavite nek odstoji otprilike 5 do 6 minuta. Ako ispirate grlo, to činite sa manjim gutljajima, tako što zabacite glavu unazad i grgoćete čaj, pa zatim ispljunete. Ponavljajte postupak dok ne istrošite ceo čaj. Ako želite d apijete čaj, onda ga možete zasladiti sa malo meda ili mu dodati nekoliko kapljica limunovog soka za lepši ukus.

Od žalfije možete napraviti i sirup protiv prehlade i gripa, po receptu koji su koristile naše bake. Pripremate ga na sledeći način: Limun dobro operite, neka bude organski, i iseckajte ga na sitno zajendo sa korom. U šerpu sipajte 200 ml vode i u njoj dodajte iseckan limun, 200g šećera, 1 kašiku lanenog semena, lašiku sušene žalfije i 1 kašiku belog sleza. Smesu kuvajte oko 30 minuta na tihoj vatri, pa je procedite. Možete u nju dodati i kašiku meda.

